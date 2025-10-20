LA NACION

El PJ busca evitar un recuento nacional en las elecciones; Argentina terminó como subcampeona del Mundial Sub 20

Además, por 4to año consecutivo cayeron las ventas del día de la madre; EEUU podría comprar más carne argentina; Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia. Estas son las noticias de la mañana del lunes 20 de octubre de 2025

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Argentina perdió la final del Mundial Sub-20 frente a Marruecos este domingo en Chile
Argentina perdió la final del Mundial Sub-20 frente a Marruecos este domingo en ChileGustavo Garello - AP

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Cómo es el edificio creado para combatir la soledad que ganó uno de los premios de arquitectura más prestigiosos del mundo
    1

    Cómo es el edificio creado para combatir la soledad que ganó uno de los premios de arquitectura más prestigiosos del mundo

  2. Un hombre murió al caer 40 metros desde un mirador en Santa Cruz
    2

    Un hombre murió al caer 40 metros desde un mirador en Santa Cruz

  3. Su hijo tiene leucemia, necesita un trasplante de médula ósea y concientizan para que haya más donantes
    3

    Su hijo tiene leucemia, necesita un trasplante de médula ósea y concientizan para que haya más donantes

  4. El desafío de las madres de la generación ansiosa y consejos para no fracasar
    4

    Día de la Madre: en la era de la inmediatez, el desafío de criar a la generación ansiosa y no fracasar en el intento

Cargando banners ...