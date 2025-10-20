El PJ busca evitar un recuento nacional en las elecciones; Argentina terminó como subcampeona del Mundial Sub 20
Además, por 4to año consecutivo cayeron las ventas del día de la madre; EEUU podría comprar más carne argentina; Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia. Estas son las noticias de la mañana del lunes 20 de octubre de 2025
- El PJ va a la Justicia para que se evite un recuento nacional y el Gobierno lo califica como una chicana. El Partido Justicialista solicitará ante la Cámara Nacional Electoral que el recuento de votos de las elecciones del domingo se realice por distrito y no incluya un resultado nacional. Es porque la denominación Fuerza Patria no estará presente en las 24 jurisdicciones, a diferencia de lo que sucede con la alianza oficialista La Libertad Avanza.
- Por cuarto año consecutivo cayeron las ventas de las pymes por el Día de la Madre. De acuerdo a CAME los comercios vendieron un 3,5% menos que en la misma fecha de 2024. El ticket promedio fue de $37,000, y si se tiene en cuenta la inflación, se desprende que las familias contaron con un menor presupuesto que el año pasado para la misma compra.
- Donald Trump dijo que podría comprar más carne argentina. El republicano aseguró que eso ayudaría a reducir el precio de la carne en su propio país, que venía aumentando por una sequía en las zonas productoras y problemas con las importaciones desde México. Sería parte de los acuerdos bilaterales tras la visita de Javier Milei.
- Rodrigo Paz se impuso en el balotage y es el nuevo presidente de Bolivia. El senador por Tarija obtuvo el 54,5% de los votos y va a asumir el poder tras 20 años del MAS y sus gobiernos de izquierda. “Hay que volver a abrir Bolivia al mundo” dijo en su discurso de victoria, respecto de los años de aislamiento durante el gobierno de Movimiento Al Socialismo.
- Argentina cayó en la final del sub 20 y Marruecos es el campeón del Mundial de Chile. La albiceleste perdió 2 a 0 y no pudo romper la racha de 18 años sin títulos. Messi respaldó a los juveniles y les dedicó un posteo en su cuenta de Instagram: hicieron un torneo impresionante, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron", publicó Leo.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
