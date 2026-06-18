Se pospuso la sesión del Senado sobre Adorni; Trump y el presidente iraní firmaron el acuerdo de paz

Avanza la investigación sobre Adorni. El fiscal Gerardo Pollicita, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito sobre el jefe de gabinete, pidió una serie de medidas que alcanzan a la familia del funcionario, sus antecedentes laborales y al universo de las plataformas de criptomonedas. Además, solicito al canal LN+ el envío de una copia sin editar de la entrevista en la que Adorni dijo que ocultó 500 mil dólares de su patrimonio.

Se pospuso una semana la sesión de hoy del Senado por Manuel Adorni. Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, logró un acuerdo con la oposición dialoguista para sesionar el jueves 25: ese día se votaría para convocar al Jefe de Gabinete a comparecer ante la Cámara Alta el 2 de julio. Ahí el funcionario podría enfrentar una potencial moción de censura si sus respuestas no convencen a la oposición.

Los precios mayoristas aumentaron un 2,5% en mayo y acumulan un alza de 14,4% en lo que va del año. Según datos del Indec, el índice registra un incremento de 34,5% en los últimos 12 meses. La suba de 2,5% en mayo significó una desaceleración de 2,7 puntos porcentuales frente a abril, cuando había cerrado en 5,2%.

Trump y el presidente de Irán firmaron el acuerdo. El republicano lo rubricó en el Palacio de Versalles durante una cena con el presidente francés, Emmanuel Macron, por lo que ya está en vigor. El memorándum contempla un cese permanente de las hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz y una negociación sobre el programa nuclear. Ambos gobiernos se comprometieron a concluir el acuerdo definitivo en un plazo máximo de 60 días.

Comienza la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial. Desde las 13, Sudáfrica juega contra República Checa en Atlanta. En Los Ángeles, Suiza se mide ante Bosnia a las 16. A las 19 en Vancouver, Canadá-Qatar y más tarde, a las 22, México recibe a Corea del Sur en Guadalajara.

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