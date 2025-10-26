El pronóstico del tiempo para este domingo 26 de octubre en todo el país

Tras las fuertes inundaciones que afectaron en la madrugada del sábado al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras regiones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló para este domingo 26 de octubre que las condiciones mejorarán en todo el país e, incluso, no emitió alertas por fenómenos atípicos en ningún sector. En tanto, informó que las advertencias volverán recién a partir del lunes, para cuando se esperan vientos y lluvias intensas en puntos del centro.

Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, en la ciudad de Buenos Aires el cielo estará parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada, aunque no se prevén precipitaciones. La temperatura rondará en 17°C, con mínimas de 12°C y máximas de 22°C, y se anticipa una jornada ventosa, con velocidades aproximadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La temperatura en CABA irá aumentando con el correr de la jornada: por la mañana, la media será de 16°C, mientras que a la tarde, el mercurio oscilará en los 22°C y, para la noche, bajará a 18°C. Además, habrá una humedad del 93%.

El tiempo en todo el país

Para el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío: la temperatura rondará en 16°C, con mínimas de 10°C y máximas de 22°C, el cielo estará parcialmente nublado a lo largo de todo el día, los vientos viajarán a una velocidad aproximada de entre 13 y 22 kilómetros por hora y la humedad será del 97%.

En el centro del país, la temperatura será, aproximadamente, de 17°C, con mínimas de 10°C y máximas de 24°C. Los vientos tendrán una velocidad aproximada de entre 7 y 12 kilómetros por hora y el cielo estará parcialmente nublado por la mañana, mientras que durante la tarde aparecerán más nubes. A su vez, la humedad será del 78%.

Para el norte, en cambio, se esperan lluvias: en sectores de Jujuy y Salta habrá precipitaciones, aunque afectarán a las zonas durante la madrugada con chaparrones que dejarán algunas secuelas a la mañana. Luego, el cielo permanecerá mayormente nublado y la temperatura rondará entre 11°C y 24°C.

La ciudad de Buenos Aires estará nublada, pero no se esperan lluvias Fernando Massobrio / LA NACION - Archivo

Las lluvias, por su parte, afectarán a zonas de la Patagonia: en Chubut, Río Negro y Río Gallegos se prevén precipitaciones intensas y nevadas durante la mañana y tarde, que cesarán a partir de la noche pero dejarán alta presencia de nubes. Además, en estos puntos la temperatura bajará notablemente y el mercurio oscilará entre 3°C y 8°C.

Alertas para el lunes

Después de un domingo sin condiciones adversas, el SMN afirmó que el lunes 27 de octubre algunos sectores estarán bajo alertas por fenómenos atípicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Según aseguró a través de su Sistema de Alerta Temprana, el noreste de Mendoza, el este de San Juan y el oeste de San Luis estarán bajo advertencia amarilla por vientos fuertes, los cuales tendrán velocidades aproximadas de entre 40 y 50 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 70.

En la misma línea, el organismo publicó que una alerta amarilla por lluvias intensas regirá en Neuquén y Río Negro. Para estos casos, se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros.