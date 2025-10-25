LA NACION

Las fotos y los videos más impactantes del temporal en Buenos Aires

Distintos usuarios en redes sociales mostraron las calles anegadas en varias localidades

Avenida General Paz, inundada
Avenida General Paz, inundada

Este sábado un fuerte temporal afectó el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y, en consecuencia, varias zonas resultaron inundadas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo hasta el mediodía la alerta por lluvias, que ya superaron los 150 milímetros en pocas horas.

A medida que las tormentas avanzaban, distintos usuarios en redes sociales compartieron imágenes y videos de calles anegadas y del agua que cubrió los autos. Uno de los hechos que primero se conoció fue una importante inundación en el barrio porteño de Saavedra.

Fuerte inundación en Saavedra
Fuerte inundación en Saavedra
Inundación en Saavedra
Inundación en Saavedra
Inundación en Saavedra
Inundación en Saavedra
Calles inundadas en Saavedra
Calles inundadas en Saavedra

Más tarde, llegaron reportes de otras zonas, como las localidades bonaerenses de San Martín y Villa Martelli.

Las inundaciones de este sábado son consecuencia de la abundante caída de agua en muy poco tiempo. Por ejemplo, mientras que en octubre el promedio de lluvias en la Ciudad es de 122 milímetros, durante la madrugada esa cifra fue superada en algunos barrios en menos de cuatro horas.

Inundación en San Martín
Inundación en San Martín
La entrada de Tecnópolis tras el temporal en Buenos Aires
La entrada de Tecnópolis tras el temporal en Buenos Aires

Otro de los focos inundados fueron las autopistas Panamericana, Buenos Aires-La Plata y General Paz, donde un hombre falleció dentro de su auto en medio de las lluvias.

Inundación en General Paz altura Avenida Beiró
Inundación en General Paz altura Avenida Beiró
La Autopista Dellepiane está inundada por el temporal
La Autopista Dellepiane está inundada por el temporal

Incluso, también en General Paz, a la altura de Beiró, una mujer tuvo que ser rescatada de su auto, que quedó varado en el agua.

Gran parte del conurbano bonaerense está afectado por la gran cantidad de agua caída. Quilmes además sufrió la crecida del Río de la Plata.

Inundación en Quilmes
Inundación en Quilmes

Ante estas situaciones, el Servicio Meteorológico recomienda permanecer en construcciones cerradas, alejarse de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable. En caso de viajar, se aconseja permanecer dentro del vehículo y evitar circular por calles inundadas. Si hay riesgo de ingreso de agua en viviendas, se debe cortar el suministro eléctrico. También tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cómo seguirá el tiempo

Después de la abundante caída de agua, se estima que pasadas las 12 deje de llover. Para la tarde las precipitaciones cesarán completamente, aunque el cielo estará mayormente nublado.

Hacia la tarde y noche, en la Ciudad los vientos del sector este tendrán velocidades aproximadas de dos kilómetros por hora y la humedad será del 89%.

General Paz, inundada por el temporal
General Paz, inundada por el temporal

El domingo será un día totalmente opuesto. Se espera sol durante todo el día, con una mínima de 11° y una máxima de 22°.

