El pronóstico del tiempo para este jueves 11 de septiembre en todo el país

En medio de una semana con tiempo primaveral y temperaturas máximas por encima de los 20 grados, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este jueves 11 de septiembre en todo el país y detalló cómo seguirán las condiciones de cara al fin de semana. Además, advirtió que no hay alertas por condiciones adversas en ninguna provincia del territorio nacional.

Según el parte del organismo nacional, el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantendrá similar a los últimos días. Este jueves el cielo estará despejado por la mañana; la temperatura mínima parte en unos 10 grados y trepará hasta los 23 grados.

Tampoco se esperan lluvias; los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, la humedad será del 85% y la visibilidad será buena. Por la noche se podría presentar un poco más de viento, con una temperatura nocturna de 15ºC.

Las máximas para este jueves en el centro del país. SMN

El viernes, en tanto, el viento fresco soplará de manera continua desde el río y eso provocará un descenso en el mercurio. Se espera un amanecer con nubosidad alta, viento moderado desde el este y mínima de 9ºC. El termómetro escalará hasta los 19ºC y ofrecerá otra tarde cálida.

El fin de semana se mantendrá similar. El sábado recuperará el viento norte y promete una jornada sin frío, con una mínima de 11ºC y cielo parcialmente nublado. Se incrementarán las nubes hacia la tarde, se atenuará el viento y el termómetro llegaría hasta 20ºC. El domingo se mantendrá igual, con una máxima un poco más alta y tampoco se estiman precipitaciones.

Inestabilidad y vientos del norte

Según anticipó el sitio especializado Meteored, entre el viernes y parte del sábado también se producirá una fuerte intensificación de los vientos del norte, lo que afectará a gran parte de la Patagonia y de la franja central de la Argentina.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

Para el domingo es probable que se produzca un aumento de inestabilidad sobre partes del centro y norte del país. Las ráfagas se sentirán con fuerza de 60 a 70 kilómetros por hora en diversos sectores patagónicos, La Pampa y Buenos Aires, con abundante nubosidad. En la cordillera patagónica se prevé otro periodo de inestabilidad, con lluvias que luego darán paso a nevadas.