Mar del Plata: encontraron el cuerpo de una mujer en la playa Luna Azul

Un macabro hallazgo conmocionó a la ciudad de Mar del Plata en las últimas horas: un grupo de personas que caminaba por la playa encontró el cadáver de una mujer tendido en la orilla, en la zona de Luna Azul y Bahía Otalora. Personal policial intervino para identificar el cuerpo y averiguar la causa de muerte.

El hallazgo tuvo lugar alrededor de las 18 del miércoles, cuando los transeúntes que circulaban a la altura de Fray Luis Beltrán y Félix U. Camet, vieron un bulto extraño que había sido empujado por las olas playa adentro. En un principio pensaron que podría tratarse de un lobo marino, una foca o hasta un pingüino, pero al acercarse se dieron cuenta que era un cadáver humano, según informó La Capital.

De inmediato, dieron aviso al 911 y a los servicios de emergencia. Al lugar se presentaron patrullas de la policía local y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) que constató el deceso de la mujer. Sin embargo, no había evidencias acerca de qué provocó su deceso.

Según informaron medios locales, la víctima tendría entre 30 y 40 años, y no tenía en su poder documentación que facilitara su identificación.

La Policía valló el perímetro y un equipo forense se dispuso a analizar el cuerpo en busca de indicios que indicaran la fecha del deceso. El caso recayó en manos de la fiscal Romina Díaz, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6, quién inició un expediente por "averiguación de causales de muerte“.

Mientras tanto, se comenzaron a investigar las denuncias recientes en las comisarías sobre averiguación de paradero de personas que pudieran haber desaparecido en las últimas horas, con el objetivo de rastrear a los posibles familiares.

Si bien el aviso a las autoridades se realizó cuando aun había algo de luz solar, rápidamente oscureció y hubo algunas precipitaciones menores, lo que obligó a los equipos forenses a retirar el cadáver de la escena y trasladarlo a la morgue para la autopsia.

Otro cadáver hallado en Mar del Plata

Hace poco más de un mes, otro cuerpo fue hallado en Mar del Plata, pero bajo otras circunstancias. Se trataba del cadáver de un hombre, con indicios de una soga al cuello y otro cabo que le ligaban las manos, que fue encontrado por vecinos de un descampado del barrio Las Heras, en la zona sur de la ciudad.

Los vecinos fueron quienes llamaron al servicio de emergencias 911 para dar cuenta de del hallazgo, advertido con las primeras luces del 8 de agosto, y luego de haber visto una fogata en esa misma zona la noche anterior, que entonces habían relacionado con una quema de residuos que resulta habitual en el lugar.

Encontraron un cuerpo calcinado y con una soga en el cuello, en Mar del Plata Mauro V. Rizzi

A pesar del trabajo de los investigadores, por el momento no hay certezas sobre la identidad de la víctima ni las causales de muerte. El caso también recayó en la fiscal Romina Díaz.

Los vecinos más próximos a ese predio descampado, a la altura del cruce de calles Rufino Inda y García Lorca, aportaron algunos datos a los investigadores y fueron convocados para ampliar detalles en el marco de la instrucción judicial.

Desde la fiscalía se requirieron registros de cámaras de seguridad que puedan estar en funcionamiento en las cercanías, sean de viviendas o establecimientos particulares como las que dispone el Centro de Ordenamiento y Monitoreo del municipio.