El Senado analizará hoy rechazar el veto a la ley de coparticipación; River perdió 2 a 1 ante Palmeiras
Además, el dólar alcanzó ayer el techo de la banda; dos jóvenes fueron apuñalados a la salida de un boliche; Europa presentó un plan para frenar la guerra en Gaza. Estas son las noticias de la mañana del jueves 18 de septiembre de 2025
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Tras la derrota legislativa en Diputados que revalidó las leyes de financiamiento universitario y de apoyo al Hospital Garrahan, el Senado se apresta este jueves a rechazar el veto a la ley que obliga al Poder Ejecutivo a coparticipar de manera automática con las provincias los Aportes del Tesoro Nacional. El proyecto de ley había sido aprobado en julio en el Senado con un solo voto en contra.
- El dólar alcanzó ayer el techo de la banda de flotación y el Banco Central debió vender 53 millones de dólares para frenar la cotización. El tipo de cambio oficial mayorista llegó durante el mediodía del miércoles a los 1474,50 pesos. El Gobierno tiene previsto defender el valor del peso cuando la divisa perfora el límite superior estipulado en el esquema cambiario.
- Un violento episodio se registró este jueves a la madrugada a la salida del boliche Ink, ubicado sobre la avenida Coronel Niceto Vega en el barrio porteño de Palermo, donde dos jóvenes de 18 y 25 años fueron apuñalados. Ambos debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Fernández. Tras el ataque, la Policía desplegó un amplio operativo de seguridad que culminó con la detención de al menos cinco personas.
- La Comisión Europea presentó este miércoles el plan más severo hasta la fecha para presionar al gobierno de Benjamín Netanyahu a poner fin a la guerra en Gaza. El paquete incluye sanciones contra ministros del gabinete israelí y dirigentes de Hamas, además de un aumento de aranceles que afectará a las exportaciones israelíes. La alta representante de la diplomacia europea, Kaja Kallas, explicó que la propuesta busca “detener el sufrimiento humano en Gaza” y no “castigar a Israel o a su pueblo”.
- River estaba para perder por goleada ante Palmeiras y terminó rescatando una derrota por 2 a 1 en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Con goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque para el conjunto brasileño, y de Lucas Martínez Quarta para River, que deberá visitar a su contrincante el próximo miércoles en San Pablo.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Otras noticias de Podcasts
Más leídas de Sociedad
- 1
Mapa de árboles: las alergias de primavera ya se instalaron en las calles con tres comunas que dan la nota
- 2
¿Tu pareja es feliz con vos? Siete señales para descubrirlo
- 3
Cuáles son los cinco problemas que amenazan la salud de chicos y adolescentes
- 4
Alejandro G. Roemmers presentó en Madrid su última novela con prólogo de Vargas Llosa