El Senado analizará hoy rechazar el veto a la ley de coparticipación; River perdió 2 a 1 ante Palmeiras

Además, el dólar alcanzó ayer el techo de la banda; dos jóvenes fueron apuñalados a la salida de un boliche; Europa presentó un plan para frenar la guerra en Gaza. Estas son las noticias de la mañana del jueves 18 de septiembre de 2025

River perdió 2 a 1 ante Palmeiras en el partido de ida de los cuartos de final de la Libertadores
River perdió 2 a 1 ante Palmeiras en el partido de ida de los cuartos de final de la LibertadoresGonzalo Colini - LA NACION

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

