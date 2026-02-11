El tren eléctrico de Mendoza llegará hasta el aeropuerto

MENDOZA.— Llegar al aeropuerto en un vagón eléctrico, con las valijas en mano, y bajarse en medio de las viñas. Esa imagen será una realidad antes de fin de año cuando quede inaugurado el último tramo del Metrotranvía, que ya une varios departamentos de la provincia cuyana. Un sistema ferroviario urbano, pionero en el país, que dio sus primeros pasos hace más de una década y que fue creciendo en los últimos años en interconexión.

Ahora los ojos están puestos en optimizar el servicio, que es elegido cada vez por más mendocinos en su cotidianeidad, y abrir el juego al turismo emisivo y receptivo que viaja en avión. Por eso, en octubre, Mendoza se convertirá en la primera ciudad de la Argentina y la segunda en América Latina en contar con un tren ligero con conexiones urbanas que llega hasta una aeroestación.

“La idea es que el que va y viene del aeropuerto vaya directamente a Estación Mendoza, en pleno microcentro, y luego haya otro interno que conecte el norte de Las Heras”, explicó a LA NACION, Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, dejando en claro la prioridad que tendrán, en este recorrido puntual, quienes deban tomar un vuelo, con una duración de 20 minutos.

Así, el punto estratégico en la Ciudad para ir o venir del aeropuerto se ubica en calle Belgrano, entre Avenida Las Heras y Juan B. Justo, funcionando como el núcleo del sistema que conecta con Maipú, Godoy Cruz y Las Heras.

“Va a ser el primero del país que conecte toda el Área Metropolitana con el aeropuerto y el segundo de América Latina”, confirmó el funcionario, quien ponderó el servicio que se presta en San Pablo, Brasil; al tiempo que aclaró que la provincia de Neuquén cuenta con un tren al aeropuerto pero no tiene la misma conexión, ya que esa traza es sólo ciudad-aeropuerto.

El tren eléctrico en la zona de los viñedos Gentileza

“El Metrotranvía mendocino llega al Centro y se conecta con todo el Gran Mendoza”, apuntó. Por su parte, la Ciudad de Rosario, en Santa Fe, empezó a proyectar un sistema ferroviario similar al mendocino.

En este sentido, Mendoza tendrá 35 kilómetros de recorrido, con una inversión con financiamiento provincial de más de 170 millones de dólares. “En octubre se inaugura, casi un año antes de lo previsto”, adelantó Mema, quien destacó que el Metrotranvía es una política pública de la Provincia, como troncal del sistema metropolitano de transporte, el Mendotran.

“El Metrotranvía es 100% eléctrico, lleva más de 15 años funcionando y en estos últimos 2 años con esta obra que finaliza este año se va a duplicar la traza”, agregó.

A esto se suma la licitación de un tren de cercanías provincial que se empezará a construir este año con un plazo de 18 meses de obra, 34,5 kilómetros al este del Área Metropolitana de Mendoza. En tanto, complementan el sistema, 18 colectivos eléctricos, que están en el sistema regular de transporte desde 2018, y más de 50 colectivos a GNC, de un total de 1.260 colectivos que recorren el Gran Mendoza día a día, con más de 100 millones de kilómetros al año. “El sistema de transporte más grande del país después del AMBA”, completó el ministro.

En cuanto al estado de la obra, que fue recorrida días atrás por el ministro del Interior, Diego Santilli, junto con el gobernador Alfredo Cornejo, cuenta con una avance significativo, cercano al 70%, en el tramo de ampliación. Las tareas incluyen el montaje de nuevas vías, catenarias, obras eléctricas y paradores cerca de la terminal aérea, con pasos a nivel que refuerzan la seguridad. En tanto, se incorporarán nuevas unidades provenientes de San Diego, Estados Unidos, para incrementar la frecuencia.

Las obras en la zona del aeropuerto Gentileza

Actualmente, al igual que el boleto de micros, el pasaje del Metrotranvía tiene un costo general en el Área Metropolitana del Gran Mendoza de $1400. “La obra hacia el aeropuerto busca mejorar la conectividad, ofreciendo un transporte rápido, moderno y sostenible para los pasajeros”, destacan en el Gobierno de Mendoza, apostando a brindar un servicio accesible, seguro, atractivo y práctico para locales y visitantes; y que sirva de disparador para otras regiones del país.

Por su parte, el aeropuerto también se encuentra en proceso de ampliación: será del 40% en su capacidad operativa y estructural, con una inversión privada de unos 12 millones de dólares, a cargo de Aeropuertos Argentina. Las obras, que incluyen nuevas salas de embarque, zonas gastronómicas y sanitarios, buscan concluir en octubre de este año para optimizar la conectividad.