El Tren Mitre no funcionará por cuatro días: cuándo y qué ramales estarán interrumpidos en septiembre

Los trenes de la Línea Mitre funcionarán de manera diferencial por cuatro días, del sábado 20 de septiembre al martes 23 de septiembre. Principalmente, estarán afectados tres de sus ramales: J. L. Suárez, Bartolomé Mitre y Tigre.

Los pasajeros del ramal Mitre deberpan buscar alternativas de viaje Fabián Marelli

Así lo confirmó Trenes Argentinos a través de sus perfiles oficiales de redes sociales. “Del sábado 20/9 al martes 23/9 inclusive, los ramales J. L. Suárez y Bmé. Mitre realizarán un recorrido limitado entre Belgrano R y J.L. Suárez/Bmé. Mitre.”, señaló en su cuenta de X y se aclara que se realiza una obra de modernización del ingreso de trenes a Retiro.

En tanto, los trenes del ramal Tigre tendrán el servicio interrumpido durante este fin de semana y los días lunes y martes siguientes, por obras de renovación de vías entre Maldonado y Tigre.

En consecuencia, recién el próximo miércoles se reanudará su circulación. Desde la empresa que opera el sistema ferroviario en nuestro país aseguró que se trabaja para “mejorar la seguridad operacional”.

Por ambas obras, los habituales pasajeros de estos ramales deberán buscar en estos días una opción de viaje que les permita acercarse a sus destinos, considerando esta excepción en el servicio.

Alternativas de viaje al ramal Suárez y Mitre

Para los usuarios que se verán afectados por estas medidas, Trenes Argentinos ofreció un listado de medios de transporte alternativos para viajar los próximos días. En el caso del ramal Suárez, estas son algunas opciones para continuar el viaje o llegar a Retiro:

Colectivos: Líneas 130A, 152, 161, 93C + 151A, 92 + 67A, 114 + 151, 169 + 107, 175, 161, 343, 670, 78B, 87A y 670G

Tren: Línea Belgrano Norte (LBN)

A su vez, estas son las alternativas para viajar cuando no funcione el ramal Mitre que cubren tanto la conexión con la estación Retiro como la posibilidad de abordar distintos medios de transporte hacia otros destinos:

Colectivos: Líneas 130A, 152, 93C + 151A, 92 + 67A, 41, 76, 203, 430, 21, 71

Subte: Líneas C, D, E, B en combinación con colectivos.

Tren: Tren de la Costa para conexiones desde o hacia el ramal Mitre.

Las obras de remodelación en vías del tren Mitre - J. L. Suárez AUSA

¿Cuánto sale el boleto de los trenes en septiembre?

Los trenes del AMBA no tienen aumentos en sus tarifas este mes. Así cuesta viajar en todos los ramales, de acuerdo a las secciones que recorren:

Sección 1

SUBE registrada: $ 280

SUBE sin registrar: $ 560

Sección 2

SUBE registrada: $ 360

SUBE sin registrar: $ 720

Sección 3

SUBE registrada: $ 450

SUBE sin registrar: $ 900