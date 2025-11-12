El tren Mitre no funcionará por cuatro días de noviembre 2025: cuándo y a qué ramales afecta

El ramal Tigre del tren Mitre no funcionará por obras durante cuatro días, entre el 21 y el 24 de noviembre. Esas fechas coinciden con el fin de semana largo establecido en el anteúltimo mes del año. A su vez, durante este mismo período el Mitre y el Suárez tendrán recorrido limitado hasta Belgrano R.

Así será el funcionamiento del tren Mitre entre el 21 y 24 de noviembre Trenes Argentinos

Según informó la empresa Trenes Argentinos a través de un comunicado oficial, la interrupción o limitación de estos servicios se debe a que “se continuará avanzando con la ejecución de la obra de renovación integral de vías del ramal Tigre y con las obras de señalamiento en el ingreso de trenes a Retiro de la línea Mitre”. En ese sentido, informó que “se trata de obras indispensables para poder garantizar la seguridad del servicio y que forma parte de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional”.

Del 21 al 24 de noviembre se ejecutarán obras de renovación de vías y de alcantarillas en Núñez y Carupá, y trabajos de renovación del sistema de señales en el ingreso a la terminal de Retiro. “Por ello, el ramal Tigre quedará interrumpido; mientras que los ramales J. L. Suárez y Bmé. Mitre estarán limitados entre Belgrano R y sus respectivas cabeceras, sin llegar hasta Retiro”, puntualizó la empresa. De todos modos, cabe aclarar que las tareas podrían suspenderse si “las condiciones climáticas son desfavorables”.

Tren Mitre: obras en la estación Capurá

No es la primera vez que se detiene el tren Mitre para realizar obras. En distintos momentos de lo que va del año, se aprovecharon períodos prolongados de descanso, como son los fines de semana largo, para aprovechar la poca afluencia de gente e interrumpir el servicio de esta línea por unos días para realizar las reformas.

A su vez, la mayoría de las intervenciones se ejecuta en horario nocturno para no afectar el servicio. “Sin embargo, existen sectores de difícil acceso y tramos muy extensos que requieren una interrupción mayor que se ejecutan durante varios días consecutivos, en general durante los fines de semana para afectar lo menos posible el servicio”, aseveraron desde Trenes Argentinos. Y añadieron: “Este tipo de ventana permite, además de realizar las tareas en zonas de difícil ejecución, reducir los tiempos de trabajo a un tercio de lo que demandarían realizándolos con afectaciones parciales nocturnas”.

“Hasta el momento, se acondicionaron más de 18 kilómetros de vías. Las tareas comenzaron en febrero de 2024 y contemplan: la renovación total de 40 kilómetros de vía; 47 kilómetros de tercer riel; la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales; el recambio de 4 paragolpes en Tigre; la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes o alcantarillas (obras de arte)”, detallaron.

Las obras del Tren Mitre son principalmente para cambiar los durmientes, que tienen unos 40 años

Asimismo, consideraron que los trabajos “son de carácter urgente” porque “durmientes y los rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con más de 40 sectores a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio”.

Las obras beneficiarían a más de 50.000 pasajeros que usan el servicio del Tren Mitre diariamente, principalmente a aquellos vecinos de los municipios de Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López y CABA que usan el servicio normalmente. “De esta forma, podrán hacerlo de manera más segura y con mejores frecuencias”, concluyeron desde Trenes Argentinos.

Alternativas de viaje del tren Mitre

Trenes Argentinos ofrece un listado de medios de transporte alternativos para viajar los próximos días. Estas son algunas formas de viajar mientras el ramal Tigre se encuentra interrumpido:

Colectivos: 130, 152, 29, 59, 60, 161, 101, 21, 168, 203, 365, 343, 203, 365, 343.

Subte: líneas C y D.

Trenes: ramal Mitre y Tren de la Costa.

Opciones alternativas para viajar

En el caso del ramal Suárez, estas son algunas opciones para continuar el viaje o llegar a Retiro:

Colectivos: 130A, 152, 161, 93C + 151A, 92 + 67A, 114 + 151, 169 + 107, 175, 161, 343, 670, 78B, 87A y 670G

Tren: Línea Belgrano Norte (LBN)

A su vez, estas son las alternativas para viajar cuando no funcione el ramal Mitre que cubren tanto la conexión con la estación Retiro como la posibilidad de abordar distintos medios de transporte hacia otros destinos:

Colectivos: 130A, 152, 93C + 151A, 92 + 67A, 41, 76, 203, 430, 21, 71

Subte: C, D, E, B en combinación con colectivos.

Tren: Tren de la Costa para conexiones desde o hacia el ramal Mitre.