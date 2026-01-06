El truco para estafar turistas argentinos en Chile: fotos y reseñas falsas en Booking

Una maniobra de fraude masivo afectó a más de 200 familias argentinas en el inicio de la temporada 2026 en la costa de Chile. Los turistas perdieron importantes sumas de dinero tras reservar alojamientos en un supuesto complejo habitacional en Reñaca que resultó ser una estafa virtual, basada en la suplantación de identidad de un establecimiento y el uso de imágenes robadas para captar a las víctimas mediante una apariencia de formalidad en redes y plataformas digitales.

Cómo operaba la estafa en Reñaca

Los responsables del ilícito diseñaron una estructura web para engañar a los viajeros y simular legalidad. A través de perfiles falsos y una página de internet apócrifa bajo el nombre “Holiday Reñaca”, los estafadores utilizaron la dirección física de un inmueble verdadero, ubicado en la calle Angamos al 367, para dotar de veracidad a su oferta. El sitio fraudulento promocionaba servicios de hospedaje en una zona excéntrica del balneario, destacada por su gastronomía y playas.

La página web falsa tenía links a conocidas aplicaciones de reservas.

La metodología incluyó el robo de propiedad intelectual y datos personales de un administrador real de la zona. La página falsa ofrecía descuentos y prometía atención permanente e incluía enlaces directos a aplicaciones de reservas conocidas. Booking generó una falsa sensación de seguridad y confianza entre los turistas argentinos. Los delincuentes añadieron incluso un sello de verificación en WhatsApp para imitar a una empresa formal.

El relato de los damnificados en primera persona

Los viajeros descubrieron el engaño al arribar a destino y constatar la inexistencia de sus reservas. El fraude golpeó a turistas de diversas provincias de Argentina, quienes realizaron pagos anticipados mediante transferencias o enlaces que aparentaban legitimidad. Ignacio Almenara, oriundo de Mendoza, detalló el perjuicio económico. El turista pagó más de 1,3 millones de pesos chilenos tras acceder a un supuesto descuento.

Video promocional del falso alojamiento en la costa de Chile publicado en TikTok

Sergio González, proveniente de Santiago del Estero, relató la situación de desamparo al noticiario 24 Horas. El veraneante expresó la frustración del grupo familiar ante la pérdida del dinero y las vacaciones. “Llegamos y nos dijeron que no había disponibilidad, ahí entendimos que era una estafa (...) sentimos una impotencia total, porque uno confía en hacer con tiempo todas las reservas y cae con esto”, declaró el turista.

Reñaca, uno de los destinos más populares en Chile Marcelo Manera

El número de víctimas superó los casos aislados y evidenció un esquema a gran escala. Valentina Funes, una agente inmobiliaria mendocina radicada en Chile, asistió a las familias en la búsqueda de soluciones habitacionales de emergencia. La profesional describió el escenario de crisis en el balneario. “Empezó a llegar gente y gente desesperada. Por los que nos contactaron directamente y los que nos hemos encontrado en la calle, calculamos al menos 200 familias afectadas”, afirmó Funes al medio 24 Horas.

La respuesta del propietario ante la usurpación

La estafa implicó la suplantación de identidad de Egon Pfaff, el dueño de los inmuebles reales, quien sufrió el uso indebido de su nombre y de las fotografías de sus propiedades. El propietario intentó alertar a los potenciales inquilinos sobre la existencia de la página clonada y aclaró que sus departamentos no se alquilan por canales informales. “En todas las imágenes coloqué un mensaje que dice ‘Atención, tengan cuidado con esta página. Este departamento solo se arrienda por Booking y por mensajes directos conmigo’”, explicó el administrador.

La advertencia que dejó el propietario del establecimiento en la plataforma Booking

La confesión final del responsable del ilícito

La plataforma utilizada para cometer el delito dejó de funcionar tras la difusión de un mensaje de despedida. El texto apareció en el sitio donde operaba el falso “Holiday Reñaca” y atribuyó la autoría a la persona responsable de la maniobra.

El mensaje del acusado de estafa en Reñaca, pidió disculpas

El autor del mensaje admitió la inexistencia de los alquileres y aseguró su intención de devolver el dinero en un futuro indefinido. “Perdón a todos, pero era necesario. Reconozco el daño y pido perdón por ello, sé que deberé pagar en algún momento y lo haré. Lamento desde lo más profundo de mi alma el haberme aprovechado de ilusiones, pero era necesario para salir. No será grato para mí este fin de año sabiendo lo que hice, será amargo. Solo quiero que sepan que sinceramente lo siento, no tuve elección”, concluye el texto publicado antes del cierre de la web.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.