El video de un camión atmosférico que volcó 50 toneladas de su carga sobre la calle en Mar del Plata

Escuchar

Un camión atmosférico descendió por una loma sin control, chocó contra una planta pesquera y volcó su carga de casi 50 toneladas sobre la calle este jueves por la mañana en la zona del Puerto de Mar del Plata. El vehículo rompió parte de la pared de la empresa y varias motos que se encontraban estacionadas en el lugar. Además, la arteria se inundó del líquido que el tanque transportaba y la Municipalidad de General Pueyrredón desplegó un operativo para limpiar el derrame. No se reportaron heridos.

Alrededor de las 10 de hoy, el conductor del camión notó una falla mecánica mientras iba por la calle Acha y doblaba en Guanahani. Al subir la loma, el palier -la barra que transmite la potencia a las ruedas del acoplado- del vehículo se cortó, lo que impidió detenerlo. El chofer se puso nervioso, además, porque una fila de autos se encontraba detrás de él y temía que el vehículo cayera sobre ellos . Ahí empezó a los gritos a advertirles.

Así se lo comentó el conductor al Canal 8 marplatense. “Fue un accidente, realmente fue un accidente. Subiendo la loma se me cortó el palier y no podía frenarlo. Atrás mío había una cola de autos terrible. Empecé a gritarle a todo el mundo que se corra, que se vayan para atrás. No había otra opción, intenté bajarme un segundo para poner una piedra o algo, pero se me iba. Entonces más o menos le calculé donde lo podía llegar a parar. Si seguía para abajo, hacía un desastre, me llevaba puesto diez autos” , detalló.

En el video se ve cómo el camión atmosférico baja por la loma sin la posibilidad de frenar e impacta contra la pared de la planta pesquera Ártico, provocando graves daños materiales y rompiendo varias motos de sus trabajadores alrededor. Tras la colisión, el vehículo rodó por la calle hasta quedar acostado. Ahí comenzó a derramar el líquido sobre la calle, generando una inundación en la cuadra. Según los medios locales La Capital y 0223, el camión no transportaba líquidos cloacales, sino agua de cemento.

Del operativo participaron la Policía, Defensa Civil, los bomberos y la Policía Ecológica y se esperaba que esta tarde finalicen las pericias y la limpieza correspondientes.

Un testigo del hecho afirmó a Ahora Mar del Plata sobre los destrozos que generó el impacto: “Cuando se le quebró el plato, donde se conecta con la carga; motos, de todo, rompió. La entrada quedó destruida”.

En las grabaciones de las cámaras de seguridad se ve cómo varios vecinos y trabajadores de la empresa salen a observar la situación luego de escuchar el fuerte ruido. Varios se agarraban la cabeza mientras se alejaban del agua que continuaba su expansión a lo largo de la cuadra.

El corte de calle también se realizó debido al choque contra la compañía. Luego del impacto, las autoridades restringieron el tránsito por la posibilidad de desprendimientos de la mampostería en la calle Guanahani.

El conductor del vehículo también emitió quejas respecto a la ruta que los camiones realizan en la zona, principalmente debido a sus pesos. “Estos vehículos de gran porte no deberían andar por acá. Deberían tener una ruta para llegar al puerto sin pasar por eso. Calculá que son casi 50 toneladas, es un montón de peso para cualquier camión”, justificó a Canal 8. “Mi pensamiento, mientras el camión se iba para atrás era justamente ese: no pegarle a nadie. Rogaba no pegarle a nadie y así fue”, agregó.

LA NACION

Temas Mar del Plata