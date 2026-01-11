Un verano con poca rosca: los políticos en Mar del Plata, Pinamar y Punta del Este

Lejos de las temporadas de verano con “rosca política” irrefrenable, los principales destinos turísticos rioplatenses recibieron gobernadores, legisladores y exfuncionarios, pero en promedio mostraron un verano con menos dirigentes que de costumbre.

La senadora Patricia Bullrich encabezó este sábado una charla sobre la reforma laboral en Mar del Plata y se espera la presencia del presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, para fines de enero.

En la misma ciudad fue visto Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA y protagonista del escándalo por las denuncias de presunto lavado de dinero del fútbol.

El “Bristol Test”

Hay un clásico de cada inicio de la temporada marplatense que se convierte en el punto de partida de las presencias políticas en esta ciudad. Daniel Scioli lo bautizó como “Bristol Test”, cuando en las arenas más próximas a la rambla pone a prueba su popularidad de forma artesanal, a partir de la respuesta de la gente.

La rutina la repitió como legislador nacional, vicepresidente de la Nación, gobernador bonaerense, candidato presidencial y hoy secretario de Turismo y Ambiente de la Nación: caminata hacia el mar, chapuzón, aplausos, abrazos y charlas al paso con guardavidas y jugadores de tejo.

Esta vez, Scioli hizo punta en la costa y combinó su función pública con el ocio: tuiteó fuerte en favor de buenos resultados turísticos del arranque de año en esta zona, se movió por eventos, se mostró pescando en un bote y acompañó a uno de sus laderos, Diego Juárez, que en Mar del Plata acaba de asumir como presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) de General Pueyrredon.

Daniel Scioli pescó frente a Mar del Plata X @danielscioli

También se lo vio en la inauguración de Bendu Arena, un multiespacio del puerto donde se cruzó con el intendente provisional de General Pueyrredón, Agustín Neme. También con Guillermo Montenegro, que se tomó licencia de ese cargo para asumir como legislador bonaerense, y Maximiliano Abad, senador nacional y fuerte referente del radicalismo bonaerense.

En un verano flaco de presencias políticas, Scioli marcó el anticipó de un desembarco que en enero puede tener como protagonista a Javier Milei.

La presencia del jefe de Estado, que llegaría acompañado de su hermana, Karina Milei, está previsto para fines de este mes con alguna actividad pública aún no definida. Es casi un hecho que será entre el 23 y 24 de enero, en coincidencia con el fin de semana más fuerte que tiene la temporada antes de los feriados de Carnaval, que serán a mediados de febrero. Con ellos se sumaría el armador bonaerense, Sebastián Pareja, y el anfitrión será el diputado nacional Alejandro Carrancio, que ya comienza a encargarse de la organización de esa escala.

Este sábado la que dijo presente fue la ahora senadora nacional Patricia Bullrich y con actividad programada. En el Torreón del Monje encabezó una charla relacionada con el proyecto de modernización de la legislación laboral. La acompañaron dos intendentes en uso de licencia: Diego Valenzuela, al que se anuncia como inminente funcionario del área de Migraciones, y el local Montenegro. Antes se permitió una caminata por la costa, en una jornada muy gris, y recogió saludos y apoyos de quienes andaban de paseo por allí.

Antes de esa charla pasó un mal trago. Un amplio operativo de seguridad se desplegó en la zona frente a pintadas con mensaje contra la funcionaria, anticipo de lo que vendría después: una movilización de organizaciones sociales y fuerzas de izquierda locales que hizo ruido en las inmediaciones.

Quien se tomó algunos días de descanso por aquí fue el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Eligió Chapadmalal para compartir unos días en familia, cerca del mar. Su única aparición pública fue este jueves en el Museo MAR, donde en modo espectador y alejado de la función pública se sentó en la platea para escuchar a su esposa, Soledad Quereilhac, doctora en letras e investigadora del Conicet que junto a Juan Sasturain y el director Mariano Mucho presentaron aquí el documental La Casa del Eternauta, enfocada en la historieta y su creador, Héctor Germán Oesterheld.

Axel Kicillof difundió imágenes en sus redes sociales durante los festejos de fin de año

Su principal colaborador en la gestión bonaerense, Carlos Bianco, al frente de la Jefatura de Gabinete, pasó también por Mar del Plata y acompañó la presentación de la programación del complejo Auditórium.

En gestión también pasó Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe. Antes tuvo escalas en distintos puntos de la costa y en Mar del Plata acompañó la inauguración de la Playa Olímpica, en el balneario Horizonte del Sol, junto con destacados atletas y autoridades del Comité Olímpico Argentino. Allí promocionó los Juegos Suramericanos 2026, que se disputarán en su provincia.

Y el personaje que no es político pero se mueve como si lo fuera, que dominó las portadas desde comienzos de diciembre hasta la caída de Nicolás Maduro es Claudio “Chiqui” Tapia. Como si nada hubiera pasado, como si el escándalo de la financiera SUR y los movimientos oscuros de fondos de AFA no lo tocaran, anduvo por Punta Mogotes. En bermudas y con camiseta del seleccionado argentino jugó al fútbol, tomó mate con clientes y visitantes asiduos del Balneario 12, donde históricamente coinciden jugadores en profesionales en actividad y retirados, directores técnicos y dirigentes. Se lo vio también, en alguna imagen en redes, compartiendo comidas con directivos de instituciones locales. “Se fue, pero va a volver en próximos días”, aseguraron algunos que aquí compartieron momentos con él.

La perlita de la temporada llega de un protagonista impensado para la publicidad política fuerte. El avión que suele cruzar a diario la costa marplatense con enormes pancartas que flamean de cara a la costa lleva su bandera desplegada con un mensaje del Partido de los Trabajadores Socialistas: “No a la reforma esclavista”, se lee en enormes letras que se leen al paso desde las coquetas playas del sur hasta las populares arenas céntricas de la bahía Bristol.

Pinamar: de Massa a Santiago Caputo

En la zona de playa de Hemingway, en Cariló, ambos estaban en la orilla del mar: la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y su marido, el exsecretario de Medios Enrique “Pepe” Albistur. La escena fue de descanso y bajo perfil. No realizaron declaraciones, aunque sí accedieron a sacarse fotografías.

En paralelo, distintas fuentes en off del parador Casa Mar, en Pinamar, indicaron que el exministro de Economía Sergio Massa pasa casi todos los días a la tarde. El líder del Frente Renovador, que desde su derrota electoral de 2023 optó por bajar el perfil, aparece presuntamente relacionado a la corrupción en la AFA.

En el parador Boutique, fuentes del propio espacio señalaron que Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro en Diputados, está frecuentando el lugar durante estos días de temporada.

Este sábado fue visto junto al asesor presidencial Santiago Caputo en la reapertura de la estación YPF de Pinamar. Allí estuvieron junto al intendente Juan Ibarguren. Los tres comparten cercanía con el diputado nacional y exintendente Martín Yeza.

Inauguración de una nueva estación de servicio de YPF en la zona de Pinamar Norte: estuvieron Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación; Juan Ibarguren, intendente del Partido de Pinamar; Cristián Ritondo, diputado nacional; y Santiago Caputo, asesor del presidente de la Nación. Marcelo Aguilar - LA NACION

Caputo interrumpió su descanso en Cariló para participar del evento, según pudo saber LA NACION. Allí, se mostró de buen humor y sorprendió a los asistentes con un nuevo look. Estuvo charlando con Ritondo, con quien supo construir un vínculo de confianza desde el inicio de la gestión de Milei.

Al ingresar, saludó de manera efusiva tanto a Scioli como a Ritondo, y luego permaneció algunos minutos en el lugar. Fiel a su estilo, el asesor intentó esquivar los micrófonos. Pero LA NACION lo encaró para preguntarle sobre la postura de Guillermo Francos, exjefe de Gabinete, quien prefirió no hablar de Caputo cuando el diario Clarín lo encontró en Punta del Este. “Mejor pasemos de tema, hablemos de otra cosa”, respondió Francos cuando lo consultaron sobre sus diferencias con el consejero presidencial.

Santiago Caputo visitó Pinamar LA NACION

Ante la consulta de LA NACION, Caputo dijo que tiene una “muy buena relación” con él y que tiene una buena opinión de Francos, quien conservó el cargo como director de YPF tras su salida del Gabinete.

Entre los funcionarios y dirigentes que concurrieron al acto se destacan el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, Scioli e Ibarguren, cercano a Ritondo y Martín Yeza.

Ritondo y Caputo en la inauguración de una nueva YPF en la zona de Pinamar Norte Marcelo Aguilar - LA NACION

Ritondo protagonizó un conflicto con el oficialismo a fines de diciembre, cuando presentó una acción de amparo contra la Cámara baja para pedir la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta del procedimiento mediante el cual se designó a tres nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN). Pro denunció un pacto entre La Libertad Avanza (LLA) y el kirchnerismo en el nombramiento de los auditores.

Legisladores y exfuncionarios, en Punta del Este

Legisladores y exfuncionarios se dejaron ver en Punta del Este, destino que cerró la primera semana de la temporada con números altísimos, entre ellos, alrededor de 200.000 turistas argentinos.

El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos fue uno de los que viajó a la ciudad de la costa uruguaya. Renunció a su cargo el 31 de octubre, en medio de tensiones internas dentro del Gobierno, y se mantuvo alejado de la política. Tras su salida, habló de los motivos de su alejamiento y aseguró no guardar rencores.

La diputada nacional Marcela Pagano también eligió Punta del Este: “Volví a Uruguay después de mucho tiempo para que conozca mi hija una de las tierras más lindas de nuestra región, con gente maravillosa y que tantas alegrías me regaló en varios tramos de mi vida. Uruguay, país natural, país hermano”, escribió en sus redes.

La legisladora abandonó LLA en agosto de 2025, en medio del escándalo por el presunto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), cuya disolución fue anunciada a fines de diciembre.

Por su parte, Martín Redrado, economista y expresidente del Banco Central, fue visto en Este Arte junto a su esposa, María Luján Sanguinetti. Se trata de la 12a edición de la feria internacional de arte contemporáneo más importante de Punta del Este, celebrada en José Ignacio.

El exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, veraneó en el este uruguayo. El economista fue sobreseído pocos días atrás por atipicidad de la conducta en la causa judicial de Autopistas del Sol.

Amalia Granata RS Fotos

La diputada provincial santafesina Amalia Granata también fue vista en las playas de Uruguay