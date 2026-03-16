Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias, viento y viento zonda para este lunes 16 de marzo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias, viento y viento zonda para este lunes 16 de marzo. Según precisó el organismo, se esperan fenómenos meteorológicos adversos en distintas regiones del país, con advertencias vigentes en 11 provincias.

La alerta naranja por tormentas rige en zonas del centro, el norte y el oeste de la provincia de Buenos Aires, en el sur de Córdoba y en el norte de La Pampa. En esa área, el SMN indicó que se pueden registrar tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros, que podrían superarse de forma puntual.

También se emitió alerta naranja por lluvias en el oeste de Neuquén, el sudoeste de Mendoza, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut. Según el organismo, el área será afectada por lluvias fuertes y persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. En las zonas más elevadas no se descarta la probabilidad de nevadas aisladas.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

A su vez, rige una alerta naranja por viento zonda en el sur de Mendoza. Allí se esperan velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 80 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Por otra parte, la alerta amarilla por tormentas abarca una zona del este de la provincia de Buenos Aires, que incluye el este de Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta Indio y Tordillo, además del sudoeste bonaerense. También se extiende al norte y este de Río Negro, La Pampa, el centro y este de Mendoza, San Luis, el sur de Santa Fe, el centro de Córdoba, el este de San Juan y el sur de La Rioja. En esas áreas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas, con actividad eléctrica frecuente, posible granizo, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y lluvias intensas en períodos cortos. Se estiman precipitaciones acumuladas entre 25 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de forma local.

Además, rige alerta amarilla por lluvias en el norte de Neuquén, donde se esperan precipitaciones, algunas localmente fuertes, con valores acumulados entre 15 y 30 milímetros. En las zonas más elevadas también podrían registrarse nevadas aisladas durante el lunes.

En varias provincias rige alertas por lluvias Stock en canva

El SMN también emitió alerta amarilla por viento zonda en el sur de San Juan y el norte de Mendoza. En esa región se prevén velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 65 kilómetros por hora. Este fenómeno puede generar reducción de la visibilidad, aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas.

Por último, rige alerta amarilla por viento en el oeste de Mendoza, Neuquén, el centro de Río Negro y el centro y norte de Chubut. Allí se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, el SMN difundió recomendaciones para cada tipo de alerta. Para las zonas bajo alerta naranja por tormentas, aconsejó permanecer en construcciones cerradas, salir solo si es necesario, desconectar los electrodomésticos si ingresa agua y retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. También sugirió alejarse de zonas inundables y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, radio a pilas y linterna.

En las zonas en las que rige la alerta naranja por tormentas, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 50 y 80 milímetros Stock en canva

En las áreas con alerta naranja por lluvias, el organismo recomendó no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, evitar circular por calles anegadas y conducir con precaución. Además, aconsejó no acercarse a cables o postes con electricidad y contar con elementos básicos para emergencias.

Para las regiones bajo alerta naranja por viento zonda, el SMN sugirió permanecer en lugares cerrados, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, evitar refugiarse debajo de árboles o carteles y no conducir si la visibilidad se reduce. También recomendó hidratarse y proteger ojos y vías respiratorias del polvo.

En el caso de las zonas con alerta amarilla por viento, el organismo aconsejó evitar salir si no es necesario, asegurar elementos que puedan volarse, mantenerse alejados de puertas y ventanas y extremar precauciones al conducir.

El clima en el AMBA

Para este lunes, el SMN indicó que en la ciudad de Buenos Aires la temperatura tendrá una mínima de 23°C y una máxima de 29°C. Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado; hacia el mediodía se esperan chaparrones y por la tarde podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación cercana al 70%. Por la noche se prevé que el cielo permanezca mayormente nublado. Para el martes, el pronóstico anticipa precipitaciones durante gran parte de la jornada.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 16 de marzo SMN

En la provincia de Buenos Aires se espera un panorama similar, con una mínima de 22°C y una máxima de 29°C. La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado, seguida de chaparrones al mediodía y tormentas aisladas durante la tarde. Por la noche se prevé cielo mayormente nublado y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Las precipitaciones continuarían el martes y se espera que cesen recién el miércoles.

En tanto, el SMN prevé temperaturas máximas de 31°C y mínimas de 22°C en Córdoba, 30°C y 20°C en Tucumán, 34°C y 22°C en Santa Fe y Entre Ríos, 28°C y 18°C en Jujuy, 27°C y 17°C en Salta y 34°C y 22°C en Misiones. También se esperan 31°C y 21°C en La Rioja, 31°C y 23°C en Santiago del Estero, 28°C y 19°C en San Luis, y 29°C y 20°C en San Juan.

Además, el pronóstico indica máximas de 26°C y mínimas de 17°C en Mendoza, 23°C y 15°C en Río Negro, 24°C y 11°C en Chubut, y 14°C y 5°C en Santa Cruz.