Encontraron muerto al científico del Conicet que había desaparecido en Alemania

A casi una semana de su desaparición, el investigador del Conicet Alejandro Matías Fracaroli fue hallado muerto este domingo en Alemania. Según informó la policía, su cuerpo fue encontrado alrededor de las 12.15 (hora local) en un arroyo, ubicado en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim.

Las investigaciones preliminares sostienen que se trató de un accidente. Si bien las circunstancias sobre el deceso de Fracaroli se están indagando, el científico habría caído y se habría ahogado en un arroyo.

Tras una activa campaña de redes por parte de su familia y la propia institución científica argentina, la semana pasada las autoridades locales desplegaron un operativo en busca de Fracaroli, de 44 años, cuyo paradero se ignoraba desde el 13 de octubre cuando se comunicó con su familia.

Había viajado en septiembre a la ciudad de Karlsruhe, Alemania, donde se encontraba por un viaje de estudios a partir de un trabajo sobre nanotecnología a desarrollar en el Instituto Tecnológico de Karlsruhe (Karlsruher Institut für Technologie).

