Encontró a su vecino desaparecido gracias al video que publicó un famoso youtuber: “No sabíamos nada de él”

Un hombre que era intensamente buscado en la provincia de Córdoba, fue ubicado por sus amigos y familiares gracias a un video que compartió el influencer Gaspi. Se trata de Francisco Rolón, quien había sido visto por última vez el pasado 24 de abril en su hogar de Villa del Prado, una comuna ubicada sobre la Ruta Nº 5. “No sabíamos nada de él”, expresó en diálogo con LA NACION Mayra Giménez, una amiga y exvecina del protagonista de la historia.

Tal y como habitúa, el creador de contenido reconocido en las redes como @gaspipd-, realizó uno de sus tantos clips con las personas que se encontraba por las calles de Buenos Aires, con su picante humor y preguntas peculiares. Si bien en un principio su recorrido parecía común y corriente, un joven de Córdoba observó algo que lo tomó por sorpresa: la cara de un hombre que apareció en el video le parecía muy familiar. Rápidamente, se dirigió hacia un medio local de Alta Gracia, Córdoba, y les avisó la noticia.

El video que compartió Gaspi y que permitió dar con el paradero del hombre

“Yo soy periodista de Diario Resumen de Alta Gracia y fue un lector del diario el que nos escribió y nos envió la publicación que subió Gaspi. Nos preguntó si no se trataba de Francisco, y ni bien vi el video supe que era él y lo reporté en fiscalía”, introdujo sobre el momento en el que apareció su amigo, precisamente el día en el que la policía hacía un rastrillaje por más de 7 horas en la localidad donde fue visto por última vez.

Sobre el lazo que la une a Francisco, la joven detalló que lo conoce desde hace mucho tiempo y que no es la única vez que pasa un hecho de esta índole. “En lo personal lo conozco porque viví muchos años en el mismo barrio que él y ubico a la familia que lo cobija, entonces sé como es y lo conozco bien. Esta familia no tiene ningún lazo sanguíneo con él y poco se sabe de su familia biológica. Ellos fueron los que hicieron la denuncia de su desaparición porque esta vez hacía bastante que no sabían nada de él. Tampoco nadie lo veía deambulando ni nada, como en otras ocasiones”, explicó.

Respecto del tiempo en el que el hombre estuvo desaparecido, precisó que fue durante tres semanas, pero aclaró que era habitual que viaje desde Córdoba hasta otros destinos. “Es una persona que tiene esquizofrenia. Cuando no está con su medicación, se pierde en tiempo y espacio. Sin embargo, cuando sí está medicado hace una vida normal y trabaja. Es una persona educada, amable y muy servicial. No es alguien violento ni nada, solo se pierde y no sabe quién es”, precisó.

En relación a lo primero que realizó una vez que fue notificada por el vecino de Alta Gracia, Mayra comentó que por su parte le aportó a la Justicia todos los datos de Francisco. A continuación, la Policía Federal lo ubicó nuevamente en Buenos Aires y finalmente dieron con su paradero. “Viajó por todos lados. Solo él sabe sus andanzas… De algunas sabemos, y otras solo él sabe, ya que deambula y no tiene un lugar donde quedarse cuando se va de Córdoba. Lo cierto es que la pasa mal porque se deteriora mucho, pasa días sin comer y pasa frío”, sostuvo.

En la izquierda, la foto de Francisco Rolón que se viralizó en su búsqueda; En la derecha, una imagen de los rastrillajes en Villa del Prado Alta Info Noticias

Según detalló el Fiscal de Instrucción Alejandro Peralta Ottonello en el medio Mi Valle, la investigación para dar con el hombre también contó con la colaboración del Ministerio de Seguridad de la Nación. Por otro lado, precisaron que en el momento de su aparición Rolón se encontraba en óptimas condiciones de salud y de inmediato presentó su Documento Nacional de Identidad.

Luego de tomarle las declaraciones pertinentes, los agentes policiales constataron que el hombre de 62 años se trasladó de manera voluntaria a Buenos Aires y permaneció en el hogar de unos conocidos. De esta forma, una simple publicación sirvió como un canal para dar con el paradero del hombre, tras largos días de incertidumbre.