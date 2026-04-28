Qué pasó con el bebé que se accidentó en una salida de trekking en Bariloche
El chico cayó más de 15 metros luego de desprenderse de la mochila durante una excursión que sus padres realizaban en el cerro Ventana; tiene heridas en el rostro y sangrado de nariz
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Un bebé de apenas 15 meses sufrió un fuerte accidente luego de que se desprendiera el arnés que lo sujetaba y cayera más de 15 metros por la ladera de una montaña.
El incidente ocurrió cuando se abrió accidentalmente el sistema de sujeción de la mochila en la que uno de sus padres lo llevaba durante una excursión de trekking en el cerro Ventana, en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Según confirmó a LA NACION Víctor Parodi, director del Hospital Zonal local, el menor se encuentra internado desde este lunes en observación con un diagnóstico de lesiones leves producto de las heridas provocadas por la caída. Pese a que se encuentra fuera de peligro, registró lesiones en el rostro y sangrado de la nariz por el golpe.
El hecho fue reportado por cuatro mujeres que se encontraban en el mismo sendero por el cerro Ventana. Cerca de las 18 de este lunes, personal de Protección Civil dio aviso al Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) para iniciar el rescate.
“Habían salido a pasear en familia. Se convocó al grupo de búsqueda y también a Parques Nacionales”, explicó Nelson Leal, del Splif. Cuando llegaron los rescatistas ya había una ambulancia del Hospital Zonal Ramón Carrillo en la base del cerro, que había sido solicitada por Protección Civil. Según se conoció posteriormente, el bebé no perdió el conocimiento en ningún momento.
Según consignaron fuentes policiales, los padres —de nacionalidad rusa— se enfrentan ahora a una investigación por presunta negligencia debido a las condiciones en las que se dio el incidente.
El ascenso al cerro Ventana (que tiene unos 2000 metros sobre el nivel del mar) se inicia al sur de Bariloche, sobre la ruta 40 que conduce a El Bolsón, muy cerca de la Estancia Del Carmen, en el barrio Reina Mora.
El lugar del incidente
Cerca de la ruta hay algunos sectores de escalada deportiva, mientras que diversos senderos (no del todo bien señalizados) permiten acceder a la cumbre del cerro, que se destaca por tener un gran agujero en la piedra que parece una ventana. Si bien es una caminata corta, de menos de 4 kilómetros, es bastante empinada y suele tener muchas piedras sueltas que aumentan su potencial peligrosidad.
Tal como consignan los sitios especializados en senderismo, el ajuste y uso correcto de las mochilas diseñadas para realizar esta actividad con niños es fundamental. Más allá de la diversidad de opciones, resulta clave que se ubique en una posición elevada sobre la espalda del adulto y que se aseguren firmemente las correas del pecho y la cintura. Los distintos fabricantes recomiendan que el menor que sea transportado allí tenga al menos seis meses y sea capaz de sostener su cabeza.
En general, las mochilas de trekking portabebés tienen un arnés de seguridad con un sistema de seguridad de cinco puntos para sujetar al niño de forma integral. Algunos modelos poseen cierres laterales diseñados para facilitar la entrada y salida del portabebés, mientras que la altura del asiento infantil suele ser regulable para poder adaptar la profundidad y posición del niño dentro de la estructura.
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