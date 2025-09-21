Equinoccio de Primavera en Argentina 2025: cuándo es y a qué hora empieza

Este lunes 22 de septiembre se dará el equinoccio de primavera en la Argentina, la fecha en la que comienza la nueva estación. El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) dio precisiones sobre la hora de esta transición.

A qué hora es el equinoccio de primavera en la Argentina

La primavera de 2025 en Argentina comenzará el 22 de septiembre, a las 15.19, según informó el SHN.

Cuándo es el equinoccio de primavera Gentileza Nahuel Cuba

Este evento astronómico, conocido como equinoccio, marca el inicio de la estación caracterizada por temperaturas más cálidas y el florecimiento de las plantas en el hemisferio sur. La Hora Oficial de Argentina (HOA) para este cálculo adopta el huso horario 3 al Oeste de Greenwich, mientras que en el tiempo universal coordinado (TUC), el suceso se registra a las 18.19.

Aunque tradicionalmente se asocia el inicio de la primavera con el 21 de septiembre, esta fecha puede variar anualmente. El SHN explica que esta disidencia se debe a que “el año trópico, intervalo de tiempo entre dos pasos sucesivos del Sol por el equinoccio vernal, igual a 365.2422 días solares medios, no es divisible con el año del calendario gregoriano, de 365.2425 días solares medios”. Esta pequeña diferencia acumulada a lo largo de los años provoca que el momento exacto del equinoccio se desplace ligeramente en el calendario.

¿Qué significa “equinoccio”?

El término “equinoccio” proviene del latín y significa “noche igual”. Este fenómeno astronómico se produce dos veces al año y señala el instante en que los rayos del Sol inciden de manera perpendicular sobre la línea del Ecuador. En ese preciso momento, el astro se posiciona directamente sobre la línea ecuatorial, lo que resulta en una división equitativa de la jornada: 12 horas de luz diurna y 12 horas de oscuridad nocturna. Esta particularidad se debe a la combinación de la órbita terrestre y la inclinación axial del planeta, que se mantiene en aproximadamente 23,5 grados. La alineación específica durante el equinoccio permite que la duración del día y la noche sea idéntica en casi todos los puntos del globo.

Es fundamental diferenciar el equinoccio de los solsticios, aunque ambos son eventos astronómicos que marcan el cambio de estación. Mientras el equinoccio da inicio a la primavera y el otoño, los solsticios marcan la llegada del verano y el invierno.

Los solsticios ocurren dos veces al año, en junio y en diciembre, y se caracterizan por ser los días con mayor o menor cantidad de luz solar, respectivamente. En el hemisferio sur, el solsticio de junio marca el inicio del invierno, y el de diciembre, el del verano. Estas estaciones se distinguen principalmente por la proximidad de la Tierra al Sol y, consecuentemente, por las temperaturas medias que se registran.

El equinoccio de septiembre tiene efectos opuestos en los hemisferios. Mientras en el hemisferio sur, donde se encuentra la Argentina, este evento inaugura la primavera, en el hemisferio norte da comienzo al otoño, caracterizado por las bajas temperaturas y la caída de las hojas de los árboles.

De manera inversa, el equinoccio de marzo marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur. A partir del equinoccio de primavera, los días comienzan a alargarse progresivamente y las noches se acortan, lo que contribuye a las jornadas más cálidas y luminosas que caracterizan a esta estación. En contraste, tras el equinoccio de otoño, los días se acortan y las noches se extienden.

¿Por qué se toma el 21 de septiembre como el Día de la Primavera?

El 21 de septiembre también es el Día del Estudiante (AP Foto/Eric Thayer, archivo) Eric Thayer - FR171986 AP

La asociación popular del inicio de la primavera con el 21 de septiembre se mantiene arraigada en la cultura argentina, coincidiendo con la celebración del Día del Estudiante. Sin embargo, como se detalló, la ciencia astronómica precisa que la fecha exacta puede variar. A modo de curiosidad, el Servicio de Hidrografía Naval señala que “solo después de un ciclo de 400 años, las estaciones vuelven a comenzar en los mismos días, aproximadamente”.

