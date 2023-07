Escándalo en una escuela emblemática de Córdoba: denuncian que un representante legal le pegó a un chico de 12 años e insultó a otros

escuchar

CÓRDOBA.- Un escándalo se vive en la Escuela Dante Alighieri, uno de los colegios bilingües más emblemáticos de esta ciudad. Padres de alumnos piden la renuncia del representante legal y presidente de la Asociación Civil del establecimiento, quien habría golpeado en el pecho a un estudiante de la primaria y habría gritado e insultado a otros.

El hecho, según un comunicado de los padres, se produjo el miércoles pasado, cuando habían ido a la escuela jugadores de los clubes Talleres y Belgrano de Córdoba, en el marco de la campaña solidaria “Tus botines siguen Jugando”.

“Alumnos de la institución fueron agredidos tanto física como verbalmente por parte de Sergio Darío Badino, actual representante legal de la institución y presidente de la Asociación Civil –dice el comunicado–. Badino le dio un golpe con el puño cerrado en el pecho a un niño de primaria cayendo al piso. Mientras que a otros les gritó, insultó y empujó, cayendo varios al suelo, todos menores de edad. Niños y adolescentes fueron testigos de la situación, lo que nos exime de mayores comentarios y pruebas al respecto”.

Esteban, el padre del alumno de 12 años golpeado, contó a LA NACIÓN que cuando los jugadores terminaron de hablar, uno de los chicos se levantó a pedir un autógrafo y “le siguieron todos los otros”. “Mi hijo me explicó que le estaba por dar la mano y ‘viene el señor Badino y me empujó al suelo. Con el puño cerrado me tiró. No podía respirar, fui a buscar al vicedirector para que te llamara’”.

Ese día desde el colegio llamaron a la familia diciéndole que “se había caído y estaba nervioso” y necesitaba la medicación que toma “de rescate” porque es asmático bajo tratamiento.

“Cuando fuimos con mi esposa, minimizaron todo, indicaron que el señor estaba separando a los chicos. Mi hijo repitió, frente a él, que lo había golpeado. Al día siguiente fui a hablar con la directora; me pidió disculpas, pero le insistí en que no las aceptó porque es inadmisible que esto pase en una escuela. Pedí que, como mínimo, fueran al curso a pedirle disculpas a todos y en especial a mi hijo; fueron y el señor les ofreció conseguirles el autógrafo de los jugadores como para que pasara la situación”, contó Esteban.

Los padres, en su comunicado, sostienen que la institución estuvo en “silencio” y hubo familias que “realizaron las denuncias correspondientes ante los organismos públicos“ y, en virtud de las recomendaciones realizadas por el equipo interdisciplinario de Convivencia Escolar, se radicó una denuncia ante la Fiscalía de Instrucción del Distrito 4 Turno 2.

Ayer, siempre según el texto, “la comunidad educativa en su totalidad recibió un comunicado de la escuela sin respuesta sobre medidas y acciones concretas que den cuenta sobre la activación de los mecanismos y dispositivos administrativos y legales” que estas situaciones requieren por parte de la institución educativa según el artículo 32 de la ley N°9944. El documento de la escuela insiste en que “un chico se cayó” y no cuenta lo que “realmente” pasó, según sostiene Esteban.

“Padres y madres de estudiantes de los tres niveles de la escuela paritaria Dante Alighieri exigen a los organismos correspondientes que se sancione y aparte” a la persona del establecimiento involucrada.

LA NACIÓN se comunicó con la escuela, donde tomaron los datos, pero no dieron una respuesta a la consulta sobre el tema. Desde el Ministerio de Educación indicaron a este medio que la Dirección de Institutos Privados (DIPE) está interviniendo “como mediadora”.

