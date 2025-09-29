Escándalo y denuncia por los cantos antisemitas de un grupo de estudiantes durante su viaje de egresados

Estudiantes de la escuela Humanos se vieron involucrados en una polémica luego de que se volviera viral un video en el que entonaban cánticos antisemitas en un viaje de egresados que compartían con alumnos de la ORT. En las imágenes, además, aparece el coordinador de la empresa Baxtter y un padre, que habría viajado como adulto responsable de los menores.

“Hoy quemamos judíos”, es la canción que gritan eufóricos los adolescentes y que los dos adultos arengan, tal como se puede ver en las imágenes que datan del miércoles 10 de septiembre, aunque recién se conocieron este domingo luego de que el usuario de X Dani Lerer lo compartiera en su cuenta.

ABERRANTE ANTISEMITISMO EN ARGENTINA



Alumnos de la escuela "Humanos" durante su viaje de egresados cantando "Hoy quemamos judíos". El coordinador de la empresa Baxter se suma a los mismos. El hecho fue el 10/9



Consultado acerca del contenido, Lerer indicó a LA NACION que no fue compartido por los alumnos en las redes sociales, sino que se lo enviaron a él directamente. Destacó la presencia del papá acompañante del grupo, a quien se lo puede ver arengando desde la primera fila, del lado izquierdo del transporte.

A partir del posteo que se viralizó de inmediato, un abogado presentó una denuncia penal por actos discriminatorios contra la comunidad judía, según está previsto en la ley 23.592. En su presentación, Jorge Monastersky solicitó a la Justicia “medidas urgentes de preservación de la evidencia digital, producción de prueba pericial informática y la citación” a las personas que identifique la investigación a partir de esas pruebas. También requirió que se pida a la red X no eliminar el contenido del posteo, incluido el video, hasta que se haya resguardado, más allá de que la empresa decida retirarlo del acceso para la búsqueda pública.

El comunicado de la escuela Humanos

“Escuela Humanos repudia enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados. De igual manera, repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas ni mensajes”, añadió el colegio ubicado en Canning, zona sur del conurbano bonaerense.

El comunicado de la escuela Humanos. Instagram

“Los cánticos difundidos no representan en absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática”, subrayó la institución, que anticipó la adopción de medidas internas —sin dar precisiones— y confirmó que trabajará junto a la DAIA en tareas de capacitación y revisión.

La respuesta de Baxxter

Por su parte, Baxxter, la empresa de viaje de egresados que llevó a los adolescentes, también publicó un mensaje de disculpas por lo sucedido: “Ante los hechos que han sido de público conocimiento por la viralización en redes sociales de un video donde un grupo de estudiantes de viaje de egresados realizan cánticos y expresiones totalmente repudiables, la empresa Baxtter desea expresar su categórico y enérgico rechazo, manifestando que no compartimos bajo ningún concepto los dichos aberrantes expresados por el grupo, ya que esos mensajes no representan, ni reflejan los valores de nuestra empresa, fundada en el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica”.

El comunicado que emitió Baxtter, la empresa de viajes de egresados

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y reiteramos que el verdadero espíritu de nuestra labor es acompañar a los estudiantes en una etapa tan significativa de sus vidas, promoviendo siempre valores de unión, respeto y solidaridad. Redoblaremos nuestros esfuerzos y se tomarán las medidas necesarias para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse nunca más”. Al mismo tiempo, mostraron que también mantuvieron reuniones con la DAIA.