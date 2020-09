La joven estudiante de diseño de Cipoletti gastó en la compra de la computadora sus ahorros de todo un año y recibió a cambio una caja con una bebida alcohólica

Una joven estudiante de diseño de la ciudad rionegrina de Cipoletti denunció el lunes pasado que había sido estafada en una compra que realizó por Internet. Ella había ahorrado todo un año para comprar una laptop MacBook Pro que necesitaba para su trabajo y carrera, pero resulta que, cuando realizó la compra online y pagó por ella $140.000, recibió a cambio un paquete con una botella de licor.

La compra fue realizada a través de Mercado Libre que, luego de recibir los reclamos de la compradora por el caso, y de comprobar que todos los pasos de la transacción se habían realizado correctamente, le reintegró a la estudiante el monto de la compra.

"Invertí todos mis ahorros en una computadora para la facultad que salió $140.000. Me estafaron y me enviaron una botella de licor", escribió a principios de esta semana en su cuenta de Twitter Juana Floriano Carrasco, de 20 años, que estudia Diseño Multimedial en la Universidad Nacional de La Plata, pero que actualmente, debido a la pandemia, se encuentra en Cipoletti siguiendo la carrera a distancia.

Junto al texto, en el que también Floriano Carrasco reclamaba a Mercado Libre la intervención en el caso, la joven adjuntó la foto de la laptop que había comprado, una MacBook Pro 13 modelo 2017. También posteó una imagen de la caja que había recibido y, finalmente, otra foto con la botella de licor de cacao marca Tres Plumas que había recibido a cambio de su compra.

Una compra fallida

"En agosto de 2019 empecé a trabajar como comunity manager y desde ahí que estoy ahorrando para comprarme la computadora. Quería una que me abarque todos los programas que necesito, y para ayudarme con un emprendimiento sustentable de ropa que estoy empezando con mi familia", relató Floriano Carrasco a LA NACION.

"Busqué varias opciones. Cuando encontré en Mercado Libre una que estaba a buen precio y el chico me pareció confiable, la compré. Pagué con la tarjeta de crédito de mi mamá. Eso fue la semana pasada", continuó.

Luego, la joven relató que el viernes pasado recibió el paquete, pero como llegó a la casa de una amiga, lo fue a buscar el pasado lunes. "Cuando lo abrí me di cuenta que tenía una botella de licor con la toalla que estaba cubriendo a la supuesta computadora y comencé el proceso de denuncias en Mercado Libre", relató.

"Él vendedor me contestaba que él entregó todo en condiciones, incluso me mandó fotos del embalaje", agregó Floriano Carrasco.

Entonces fue que la joven recurrió a las redes sociales y posteó el mismo lunes el mencionado tuit contando lo que había sucedido, que rápidamente se multiplicó entre los usuarios.

Pero finalmente, en el día de hoy, la estudiante damnificada subió a su cuenta de Twitter el final feliz de la historia. Aunque no le había llegado la computadora, no había perdido sus ahorros. "Ya me contactaron de Mercado Libre y ME ANULARON EL PAGO (sic) ¡Muchas gracias a todos por compartir!", escribió la joven estudiante.

"Me dijeron que revisaron nuevamente la compra y decidieron actuar a mí favor, además del vendedor", contó Floriano, que aseguró que la respuesta le produjo un "enorme alivio", porque había hecho una denuncia en la comisaría y ya no sabía qué más hacer.

La respuesta de Mercado Libre

Fuentes de Mercado Libre aseguraron a LA NACION que la compra realizada por la joven se encontraba amparada por el programa que ofrece la compañía llamado "compra protegida".

Este servicio "protege a los usuarios por cualquier tema con el producto. Si no es el que pidió, o no le gusta, el usuario puede devolver el producto. El programa cubre a las dos partes, el comprador y el vendedor".

En este caso particular, la empresa analizó la transacción y comprobó que tanto el vendedor como el comprador habían cumplido todos los términos y condiciones y que se procedió a realizar la devolución del dinero.

En cuanto al destino de la MacBook, continúa siendo un misterio. En Mercado Libre aseguran que están investigando qué fue lo que pasó. También agregaron que sabían que en este caso los usuarios no habían tenido "la mejor experiencia", pero señalaron que "este tipo de inconvenientes en las compras es muy bajo. Cobra notoriedad porque es una excepción, pero ocurre en apenas el 0,02 por ciento de los casos".

A pesar de su fallida operación, Juana Floriano Carrasco dijo que volvería a comprar online, pero que la próxima vez buscará "si o si con alguien cerquita o de contacto, y si es lejos, alguien recomendado o de algún negocio, cosa de poder ir a reclamar a un lugar físico. Sobre todo si se trata de un monto tan alto".