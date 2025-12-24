Estas son las lecturas bíblicas para leer en Navidad

La Navidad es una de las festividades cristianas más populares en el mundo, una oportunidad de muchos fieles de celebrar el nacimiento de Jesús y su gloria. Durante esta época, los creyentes suelen acudir a la Iglesia, asistir a la Misa de Gallo o incluso realizar rezos.

El cristianismo basa sus creencias en la Biblia, un conjunto de escritos sagrados que se encuentra dividido en dos partes. La primera es el Antiguo Testamento, que reúne registros anteriores a Cristo, relatos sobre la creación del mundo, los pueblos y profetas que anunciaron la próxima llegada del Mesías.

La segunda parte es el Nuevo Testamento, que comienza con los Evangelios. Estos son un conjunto de cuatro libros escritos por los dos apóstoles Mateo y Juan, y Lucas y Marcos, discípulos. Esta obra se centra en Jesús y en el inicio de la religión en el mundo, recordando milagros, enseñanzas, la vida, muerte y resurrección.

Hay fragmentos de la Biblia donde se retoma la temática (Foto: Freepik)

A continuación, algunos de los escritos bíblicos más importantes para leer en Navidad:

Mateo 1, 18-24

Este pasaje del Evangelio según San Mateo narra el sueño que experimentó San José, esposo de la Virgen María. En esta escena, un ángel se aparece para solicitarle que acepte su misión de padre adoptivo del Mesías. Aborda también el origen divino del embarazo de la Santa Madre, la voluntad del Espíritu Santo y gracia de Dios.

Lucas 2:15-20

Este escrito explica cómo un grupo de ciudadanos humildes, tras escuchar el mensaje de los ángeles, decide ir a Belén para comprobar lo sucedido. Al arribar se encuentran con el niño Jesús junto a María y José y deciden difundir la noticia para expresar su fe y alabanza a Dios.

Mateo 24, 37-44

Es un pasaje que compara la llegada del Mesía con la travesía de Noé. En este escrito se explora la sensación de normalidad de muchas personas, sin saber del suceso histórico que había acontecido. La enseñanza detrás de este pasaje recuerda la importancia de vivir en constante vigilancia espiritual y preparados para el encuentro con Dios, que se da de manera espontánea.

La Biblia sigue siendo el refugio espiritual para muchas personas (Foto: Freepik)

Isaías 52:7-10

Este texto bíblico anuncia con alegría la llegada del mensajero que trae buenas noticias de paz, salvación y el reinado de Dios. Expresa el sentimiento de euforia y festejos en Jerusalén tras la liberación prometida y el arribo del Salvador del Señor.

Mateo 11, 2-11

Este pasaje presenta a Juan Bautista, quien pide a sus discípulos preguntar a Jesús si es el Mesías esperado. De esta manera, Cristo señala su obra en vida, sus curaciones, anuncios y ayuda, como símbolos de la voluntad de Dios. Es un escrito que destaca las acciones de Jesús y a Juan Bautista como profeta y precursor de una nueva etapa para el cristianismo.

Lucas 2:1-14

Relata el contexto del nacimiento de Jesús durante el censo ordenado por el emperador Augusto. En este texto, se explica por qué José y a María deben viajar a Belén para tener a salvo al Mesías y escapar así de la persecución. El relato culmina con el canto de los ángeles que glorifican a Dios y anuncian la paz para los hombres amados por Él.

Isaías 9:1-6

Este pasaje bíblico expresa el cambio que produce la llegada del mesías ante un pueblo que “caminaba en tinieblas”. Se relaciona su gracia como la gran luz que acontece en la oscuridad y la oportunidad de acercarse a Dios. Es un suceso que pone fin a la opresión y destaca la paz y la alegría por la llegada del Mesías.