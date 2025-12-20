Cuándo llega el espíritu de la Navidad y cuál es la mejor hora para realizar un ritual de prosperidad

La tradición del espíritu de Navidad, que se celebra antes del 25 de diciembre, está asociada con el solsticio de invierno y es una conmemoración enfocada en los adultos, quienes realizan diversos rituales en busca de atraer paz, armonía, amor y prosperidad a sus hogares, entre otras cosas.

En qué fecha se recibe al espíritu de la Navidad

El espíritu de Navidad es una celebración que tiene lugar el 21 de diciembre de cada año, fecha asociada con el solsticio de invierno, y está marcada por buenos deseos, energía positiva y gratitud, de acuerdo con La Gaceta.

El espíritu de Navidad se celebra el 21 de diciembre y se asocia con el solsticio de invierno en el hemisferio norte (Pexels/Bảo Minh)

Existe una relación entre la también llamada Natívitas y el inicio de un nuevo ciclo, por lo que hay diferentes rituales que se llevan a cabo, como el de crear una carta para manifestar los deseos personales, familiares y colectivos.

La mejor hora para poner en marcha estos conjuros es entre las 22 y las 00 hs del próximo 21 de diciembre, con el propósito de cerrar el año e iniciar un nuevo ciclo abierto para la llegada de energías positivas.

Asimismo, se recomienda que la carta al espíritu de Navidad cumpla con lo siguiente:

Realizarla con fe y concentración , sin distracciones y en calma.

, sin distracciones y en calma. Redactarla a mano, en una hoja blanca y con tinta oscura, sin tachaduras.

Basar el escrito en los ejes centrales del perdón, el agradecimiento y los deseos para el año venidero.

Realizar las peticiones en tiempo presente, como si ya se hubiesen cumplido.

Cuál es el significado del espíritu navideño

A diferencia del espíritu de la Navidad, que es una fecha de conmemoración, el espíritu navideño hace referencia a un comportamiento propio de la temporada decembrina.

De acuerdo con Scientific American, corresponde a tener una actitud comprensiva, alegre, generosa y caritativa y se deriva de diferentes manifestaciones culturales, como la historia de Ebenezer Scrooge, de la novela Un cuento de Navidad, escrita por Charles Dickens.

El espíritu navideño es una actitud que se relaciona con la época decembrina y cualidades como la alegría, la amabilidad y la caridad (Pexels/KATRIN BOLOVTSOVA)

En esta historia, el personaje principal se enfrenta a diversas situaciones que lo llevan a dejar atrás su avaricia y abrir su corazón tras ser visitado por el Espíritu de la Navidad Presente, una esencia alegre, jovial y generosa.

Otro ejemplo es la imagen actual de Santa Claus, la cual estaría basada en San Nicolás, un personaje real que fue reconocido por realizar regalos en secreto a los más necesitados.

Asimismo, los adornos de Navidad también son una representación del espíritu navideño, ya que se asocian con luz en los días oscuros, esperanza y la representación del hogar.

Otros rituales para recibir el espíritu de Navidad

Además de la carta al espíritu de Navidad, existen otros rituales tradicionales que se pueden realizar durante el solsticio de invierno, algunos de los más populares son:

Escobas herbales

Para deshacerse de las malas energías. Se deben utilizar para barrer de adentro hacia afuera los hogares y también se relacionan con la atracción de prosperidad, amor y buena fortuna, según Herbanostra.

Estos amuletos pueden realizarse con ramas de ruda, romero o salvia, y atarles clavos de olor, ramas de canela, o anís, para hacer más fuerte la atracción de las buenas vibras.

Las escobas herbales ayudan a purificar los hogares de malas energías y a atraer lo positivo (Pexels/furkanfdemir)

Ritual de las velas para el amor

Consiste en encender tres velas de color rosa, que debieron ser colocadas en forma de triángulo y con la imagen de un angelito rojo en el centro, y pedir al espíritu de la Navidad la llegada del romance, y del amor verdadero y duradero.

Quemar los deseos

En una hoja de papel deberán escribirse deseos para el próximo año. Posteriormente, se encenderá una vela de color rojo para el amor, amarilla para el dinero, verde para la salud o blanca para la armonía, y quemar el escrito cuando el reloj marque la media noche.