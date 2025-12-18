Es oficial: estos son los feriados por Navidad 2025, según la ley

Una de las jornadas de las celebraciones de las Fiestas de Fin de Año, significa un asueto para todos los argentinos; en otras, en cambio, el descanso abarca solo a una parte de la ciudadanía. De acuerdo a los documentos y decretos oficiales, estos son los feriados por Navidad 2025, según la ley.

Qué dice la legislación sobre los días 24 y 25 de diciembre

De acuerdo al calendario de feriados que publica el Ministerio del Interior, el jueves 25 de diciembre, cuando se celebra la Navidad, es feriado nacional inamovible, por lo que es una jornada de receso y durante el día rigen las normas de descanso dominical.

Sin embargo, en la jornada previa, del miércoles 24 de diciembre, surge la inquietud de cómo se desarrollará la actividad y allí hay una distinción dependiendo el rubro.

Aunque resta la comunicación oficial, los bancos no suelen funcionar el 24 de diciembre, e incluso algunas entidades ya informan en sus sitios que no habrá operatoria el 24, 25, 31 de diciembre y 1° de enero de 2026.

En tanto, A través del decreto 883/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó los asuetos para la Administración Pública, que corresponden a los días 24 y 31 de diciembre de 2025.

En el artículo 1° de la normativa se establece el otorgamiento del “asueto al personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025″, por constituir las “vísperas de las festividades y suelen estar destinados a la realización de preparativos y a los desplazamientos necesarios para posibilitar el encuentro familiar”. En ese marco, se considera oportuno facilitar la organización, el descanso y el disfrute de las celebraciones.

Aunque el 24 de diciembre no es considerado un feriado nacional en la Argentina, es habitual que la actividad se reduzca o finalice al mediodía. De esa forma, se ofrece la posibilidad de anticipar los preparativos para la Navidad.

Todos los feriados de 2026

Enero

Jueves 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)

Marzo

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible)

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

Diciembre

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)