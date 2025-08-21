Este es el estudio que todas las personas que fuman o fumaron deberían realizarse, según un experto

Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
El cardiólogo Jorge Tartaglione compartió en LN+ una serie de tips para dejar el cigarrillo; el impacto del tabaquismo en quienes no fuman
“Es socialmente aceptado y produce la misma adicción que la cocaína”. Así definió Jorge Tartaglione al tabaquismo. El cardiólogo estuvo en LN+ para develar el estudio que todos los fumadores o los que tuvieron una etapa de dependencia con el cigarrillo deberían realizarse.
“Tomografía computarizada de baja intensidad: ese es el estudio que puede salvarle la vida a quienes fumaron durante veinte años y dejaron de hacerlo, por ejemplo, hace quince años", aseguró Tartaglione. Un estudio que permite la detección temprana de tumores y nódulos.
En su testimonio, el profesional de la salud también evocó un recuerdo: “Mi padre murió de un cáncer de pulmón por fumador”, evidenciando la importancia no solo de realizarse chequeos periódicos sino de hablar sobre las adicciones en el círculo familiar.
El impacto en los no fumadores
En relación a los efectos que provoca en el cuerpo humano dejar el cigarrillo, Tartaglione detalló: “A los veinte minutos de dejar de fumar, tu frecuencia cardíaca se normaliza. A los dos días pasa lo mismo con tu capacidad pulmonar. A los tres años tenés el mismo riesgo que una persona que no fumo de tener un infarto agudo de miocardio. Y entre los 10 y 15 años, de tener un cáncer de pulmón".
Antes del cierre, al hacer mención sobre el rol del fumador pasivo, el cardiólogo analizó los diferentes tipos de humo:
- El directo, propio del que fuma.
- El de segunda mano, es decir, de los familiares que viven con el fumador.
- El de tercera mano, cuando, por ejemplo, dormís en una habitación de hotel donde fumaron: en las paredes la sustancia del tabaco sobrevive por nueve meses.
