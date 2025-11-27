Estos son los productos médicos y capilares que fueron prohibidos por la Anmat

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) oficializó este jueves una serie de disposiciones en el Boletín Oficial para restringir la circulación de diversos insumos. La medida alcanza a artículos elaborados por tres firmas diferentes y a una marca de cosmética por incumplir con las normativas vigentes sobre seguridad y habilitación. Las autoridades sanitarias detectaron irregularidades en la cadena de comercialización.

Cuáles son los artículos y marcas sancionados

La primera disposición lleva la firma de la titular del ente regulador, Nélida Agustina Bisio. El documento establece la prohibición de uso, comercialización y distribución para la firma Juratec Medical. La restricción se mantendrá vigente hasta que la compañía obtenga su inscripción en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica.

El origen de esta medida radica en una investigación del Departamento de Control de Mercado, dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS). La pesquisa confirmó que la firma fabricaba y realizaba envíos interjurisdiccionales de productos médicos sin contar con el registro correspondiente.

El organismo constató que esta falta administrativa no se limitaba a un lote específico. Se trata de una conducta repetitiva en la operatoria de la empresa. La decisión busca proteger a los potenciales pacientes ante la falta de garantías sobre los procesos de elaboración.

Otra disposición aplica sanciones idénticas para las firmas MDT y Macrodent. El proceso de control comenzó tras el reporte de un particular sobre la adquisición de un producto médico a través de un sitio web oficial. Las dudas sobre la legitimidad del insumo motivaron la intervención de los agentes de la Anmat.

La investigación determinó que ninguna de las dos empresas posee la autorización estatal para operar en el rubro. Los productos elaborados por estas compañías carecen de validación sobre su calidad, seguridad y eficacia, situación que representa un riesgo directo para la salud de los usuarios. La prohibición rige en todo el territorio nacional hasta la regularización de sus licencias.

La lista de cosméticos restringidos

El organismo también puso el foco sobre el sector de la belleza y el cuidado personal. Mediante la Disposición 8704/2025, se prohibió la publicidad, venta y uso de los artículos capilares de la marca Prodigy. La medida incluye la oferta en plataformas de venta online.

El Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal detectó la oferta de estos bienes en locales comerciales sin los datos de inscripción sanitaria obligatorios en sus rótulos. La lista de productos vedados es extensa:

El alisado X-TREME cabellos gruesos tipo mota.

El alisado gleam Liss Organic Pro alisante libre de formol.

El alisado fotonic flash cabellos porosos, deshidratados y sin vida.

El tratamiento Silk Press efecto seda.

La máscara gleam liss Organic Pro crema final.

La máscara Green Perle rubios luminosos.

La máscara oro Shock Glow.

La máscara Ice Pink rubios nórdicos.

La máscara Silver Black rubios platinos/grises.

El shampoo Gleam Liss Organic Pro lavado detox.

Cuáles son los riesgos asociados al uso de formol

La administración advirtió sobre la peligrosidad específica de los primeros cuatro productos mencionados en la normativa. Existe la sospecha fundada de que contienen formol como activo alisante.

El uso de este ingrediente para alisar el cabello no se encuentra autorizado debido a que la exposición a sus vapores tóxicos puede generar efectos nocivos inmediatos.

Los síntomas de intoxicación aguda incluyen irritación, enrojecimiento, ardor y picazón en la piel y los ojos. También provoca lagrimeo, irritación de la garganta y la nariz, tos y alteraciones en el tracto respiratorio.

La exposición crónica a esta sustancia conlleva riesgos aún mayores. Puede desencadenar hipersensibilidad, dermatitis alérgicas y un incremento en la probabilidad de desarrollar carcinomas, principalmente del tipo nasofaríngeo.

