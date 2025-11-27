Los principales Parques Nacionales recibieron más de 100 mil visitantes durante el fin de semana largo

Los principales Parques Nacionales registraron más de 100 mil visitantes durante el pasado fin de semana largo. La cifra representa un crecimiento promedio del 20% en comparación con el mismo feriado del año pasado.

Los tres áreas protegidas más visitadas fueron el Parque Nacional Iguazú, en Misiones, que recibió a 25 mil turistas en el Área Cataratas; el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, con 15 mil visitantes registrados en los cobros de acceso y el Parque Nacional Nahuel Huapi (Rio Negro y Neuquén) con 7600 ingresos registrados sólo en las excursiones náuticas que parten desde Puerto Pañuelo.

Talampaya, en La Rioja, registró 1289 turistas

La Administración de Parques Nacionales (APN) resaltó en su cuenta de Facebook que las sorpresas esta vez fueron El Palmar, en Entre Ríos, que recibió 4476 visitantes (un 238% más que el año pasado) y Talampaya, en La Rioja, que registró 1289 turistas.

El Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, recibió 15 mil visitantes

Asimismo, el organismo rector en conservación de recursos naturales y culturales en el país destacó que el escenario de crecimiento es un indicador del compromiso del sector público y privado con el cuidado, la accesibilidad y la promoción del patrimonio natural del país. A su vez, señaló que los parques nacionales se mantienen como atractivos turísticos reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), 1.694.000 personas recorrieron el país durante el fin de semana largo, lo que representa un aumento del 21% en comparación con el mismo feriado de 2024. La estadía promedio fue de 2,3 noches y el gasto medio diario por turista llegó a poco más de 91 mil pesos.