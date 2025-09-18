El evangelio del día es una lectura que muchas personas buscan para encontrar sabiduría, consejos y enseñanzas de la religión católica. Se trata de una cita bíblica ya establecida que se puede consultar de forma digital en la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa. Muchos creyentes se preguntan qué se lee hoy, jueves 18 de septiembre.

Cada día el catolicismo tiene pautadas una serie de lecturas para todas las celebraciones del mundo. Estas forman parte del año litúrgico, es decir, el calendario católico, y las estableció la Iglesia en lo que se llama Leccionario. Este es un archivo que fue creado en el Concilio Vaticano II (1969), en el que se establecen distintas lecturas para cubrir gran parte de los textos bíblicos. Tienen un “ciclo” de tres años para la lectura dominical y de dos años para las lecturas diarias. Es decir, en 1969 se establecieron las citas bíblicas a leerse a lo largo de tres años (o dos, dependiendo del día); una vez cumplido el tiempo, el ciclo vuelve a comenzar.

Evangelio católico del día de hoy, jueves 18 de septiembre

A continuación, las lecturas y el Evangelio del día, según el orden de la liturgia de la palabra en la celebración de la misa católica.

Catolicismo: cómo se eligen las lecturas del día (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Primera Lectura. 1 Timoteo 4:12-16

Que nadie te menosprecie por tu juventud. Debes ser, más bien, un modelo para los fieles en el hablar, en el trato, en la caridad, en la fe y en la pureza. Hasta que yo llegue, pon cuidado en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides la gracia que hay en ti, que te fue conferida mediante la profecía junto con la imposición de manos del presbiterio. Medita estas cosas y pon atención en ellas, para que tu progreso sea patente a todos. Cuida de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en esta disposición, pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen.

Salmo Responsorial. Salmo 111:7-10

(Mem) Las obras de sus manos son verdad y justicia. (Nun) Dignos de confianza, todos sus mandatos; (Sámek) promulgados para siempre, (Áin) se han de cumplir con fidelidad y rectitud.

(Pe) Envió la redención a su pueblo; (Sade) ordenó para siempre su alianza. (Qof) Su Nombre es santo y temible. (Resh) Principio de la sabiduría es el temor del Señor.

(Shin) Sensatos son cuantos lo practican. (Tav) Su alabanza permanece para siempre.

Evangelio del día: cuál es la lectura de hoy Getty Images

Evangelio. Lucas 7:36-50

Uno de los fariseos le rogaba que comiera con él; y entrando en casa del fariseo se recostó a la mesa. Y entonces una mujer pecadora que había en la ciudad, al enterarse de que estaba recostado a la mesa en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro con perfume, y por detrás se puso a sus pies llorando; y comenzó a bañarle los pies con sus lágrimas, y los enjugaba con sus cabellos, los besaba y los ungía con el perfume.

Al ver esto el fariseo que le había invitado, se decía: «Si éste fuera profeta, sabría con certeza quién y qué clase de mujer es la que le toca: que es una pecadora».

Jesús tomó la palabra y le dijo:

—Simón, tengo que decirte una cosa. Y él contestó: —Maestro, di.

—Un prestamista tenía dos deudores: uno le debía quinientos denarios y otro cincuenta.

Como ellos no tenían con qué pagar, se lo perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le amará más?

—Supongo que aquel a quien perdonó más —contestó Simón.

Entonces Jesús le dijo:

—Has juzgado con rectitud.

Y vuelto hacia la mujer, le dijo a Simón:

—¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha bañado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos.

No me diste el beso. Pero ella, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies.

No has ungido mi cabeza con aceite. Ella, en cambio, ha ungido mis pies con perfume.

Por eso te digo: le son perdonados sus muchos pecados, porque ha amado mucho. Aquel a quien poco se le perdona, poco ama.

Entonces le dijo a ella:

—Tus pecados quedan perdonados.

Y los convidados comenzaron a decir entre sí:

—¿Quién es éste que hasta perdona los pecados?

Él le dijo a la mujer:

—Tu fe te ha salvado; vete en paz.

Todos los santos para rezar en septiembre

Este es el santoral del noveno mes del año, tal como aparece en la ACI Prensa. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de septiembre por la Iglesia, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:

1 septiembre: San Gil

2 septiembre: San Salomón Leclercq

3 septiembre: San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia

4 septiembre: Santa Rosalía, San Marcelo, Mártir

5 septiembre: Santa Teresa de Calcuta, San Lorenzo Justiniano, Patriarca de Venecia

6 septiembre: Santos Donaciano y Cleto

7 septiembre: Santa Regina, mártir

8 septiembre: Nuestra Señora del Cobre, Virgen del Carmen de Cuyo y Fiesta de la Natividad de la Virgen María

El 8 de septiembre se conmemora el Día de la Natividad de la Santísima Virgen María

9 septiembre: Santa María de la Cabeza, Viuda, Santa María La Antigua y San Pedro Claver

10 septiembre: San Nicolás de Tolentino y San Emiliano

11 septiembre: Señor de los Milagros de Buga

12 septiembre: San Leoncio

13 septiembre: San Juan Crisóstomo, obispo y doctor

14 septiembre: Exaltación de la Santa Cruz

17 septiembre: San Pedro de Arbues

18 septiembre: San José de Cupertino

22 septiembre: San Mauricio y compañeros mártires

26 septiembre: Santos Cosme y Damián, mártires

27 septiembre: San Vicente de Paúl

28 septiembre: San Wenceslao, mártir

29 septiembre: Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael

30 septiembre: San Jerónimo