El evangelio del día es una lectura que muchas personas buscan para encontrar sabiduría, consejos y enseñanzas de la religión católica. Se trata de una cita bíblica ya establecida que se puede consultar de forma digital en la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa.

Cada día el catolicismo tiene pautadas una serie de lecturas para todas las celebraciones del mundo. Estas forman parte del año litúrgico, es decir, el calendario católico, y las estableció la Iglesia en lo que se llama Leccionario. Este es un archivo que fue creado en el Concilio Vaticano II (1969), en el que se establecen distintas lecturas para cubrir gran parte de los textos bíblicos. Tienen un “ciclo” de tres años para la lectura dominical y de dos años para las lecturas diarias. Es decir, en 1969 se establecieron las citas bíblicas a leerse a lo largo de tres años (o dos, dependiendo del día); una vez cumplido el tiempo, el ciclo vuelve a comenzar.

Evangelio católico del día de hoy, lunes 15 de septiembre

A continuación, las lecturas y el Evangelio del día, según el orden de la liturgia de la palabra en la celebración de la misa católica.

Muchas personas utilizan la lectura del día para rezar

Primera Lectura. Hebreos 5:7-97

Él, en los días de su vida en la tierra, ofreció con gran clamor y lágrimas oraciones y súplicas al que podía salvarle de la muerte, y fue escuchado por su piedad filial, y, aun siendo Hijo, aprendió por los padecimientos la obediencia. Y, llegado a la perfección, se ha hecho causa de salvación eterna para todos los que le obedecen,

Salmo Responsorial. Salmo 31:2-6, 15-16, 202

En Ti, Señor, espero; no quede yo nunca avergonzado: por tu justicia, líbrame. Inclina tu oído hacia mí, date prisa en socorrerme. Sé para mí la roca de refugio, el alcázar firme de mi salvación; porque Tú eres mi peña, mi fortaleza:por honor de tu Nombre, dirígeme y guíame; sácame de la red que me han tendido, que Tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu:Tú, Señor, Dios fiel, me has rescatado. Pero yo confío en Ti, Señor. Digo: «Tú eres mi Dios». Mi suerte está en tu mano; líbrame de la garra de mis enemigos y de mis perseguidores. Qué grande es tu bondad, la que has reservado para los que te temen, preparado para los que se refugian en Ti, a la vista de los hijos de los hombres.

Evangelio del día: cuál es la lectura de hoy Getty Images

Evangelio. Opción 1: Juan 19:25-2725

Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, le dijo a su madre:—Mujer, aquí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo:—Aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa.

Evangelio. Opción 2: Lucas 2:33-3533

Su padre y su madre estaban admirados por las cosas que se decían de él. Simeón los bendijo y le dijo a María, su madre:—Mira, este ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel, y para signo de contradicción —y a tu misma alma la traspasará una espada—, a fin de que se descubran los pensamientos de muchos corazones.

Todos los santos para rezar en septiembre

Este es el santoral del noveno mes del año, tal como aparece en la ACI Prensa. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de septiembre por la Iglesia, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:

1 septiembre: San Gil

2 septiembre: San Salomón Leclercq

3 septiembre: San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia

4 septiembre: Santa Rosalía, San Marcelo, Mártir

5 septiembre: Santa Teresa de Calcuta, San Lorenzo Justiniano, Patriarca de Venecia

6 septiembre: Santos Donaciano y Cleto

7 septiembre: Santa Regina, mártir

8 septiembre: Nuestra Señora del Cobre, Virgen del Carmen de Cuyo y Fiesta de la Natividad de la Virgen María

El 8 de septiembre se conmemora el Día de la Natividad de la Santísima Virgen María

9 septiembre: Santa María de la Cabeza, Viuda, Santa María La Antigua y San Pedro Claver

10 septiembre: San Nicolás de Tolentino y San Emiliano

11 septiembre: Señor de los Milagros de Buga

12 septiembre: San Leoncio

13 septiembre: San Juan Crisóstomo, obispo y doctor

14 septiembre: Exaltación de la Santa Cruz

17 septiembre: San Pedro de Arbues

18 septiembre: San José de Cupertino

22 septiembre: San Mauricio y compañeros mártires

26 septiembre: Santos Cosme y Damián, mártires

27 septiembre: San Vicente de Paúl

28 septiembre: San Wenceslao, mártir

29 septiembre: Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael

30 septiembre: San Jerónimo