Oración a Santa Teresa de Calcuta: esta es su historia y qué rezarle

El Día de la Madre Teresa de Calculta se celebra cada 5 de septiembre por la Iglesia Católica en el aniversario de su fallecimiento, un día como hoy, pero de 1997. Es considerada una de las mujeres más importantes de la historia, que se destacó por su trabajo humanitario y ser representante de la religión católica. Fue proclamada como santa después de haber sido canonizada por el papa Francisco en 2016. En la actualidad, miles de fieles católicos le dedican oraciones y siguen su ejemplo a 28 años de su muerte.

Unas de sus obras más recordadas es la fundación de la congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta, que hoy en día continúa vigente. Además, recibió varios reconocimientos por su dedicación, entre ellos el Premio Nobel de la Paz.

La Madre Teresa de Calcuta dedicó su vida al trabajo humanitario y fue proclamada santa en 2016 AP

Cuál es la historia de la Madre Teresa de Calcuta

Agnes Gonxha Bojaxhiu nació el 26 de agosto de 1910 en Macedonia del Norte, en el seno de una familia albanesa proveniente de Kosovo. Tras haber perdido a su padre a temprana edad, su madre decidió educarla con los valores del catolicismo.

Cuando cumplió la mayoría de edad, se unió a la congregación de Nuestra Señora de Loreto en Irlanda, donde se convirtió en monja y cambió su nombre con el cual es conocida hoy en día. Esta elección fue en honor a la Santa Teresa de Lisieux, patrona de los misioneros. Además, incluyó en su nombre a Calcuta, una ciudad de la India, porque fue allí a donde se trasladó para realizar la mayor parte de sus trabajos solidarios.

La monja enfocó su vida en asistir a las personas más vulnerables. Al mudarse a Calcuta, se sintió conmovida al ver la realidad de quienes vivían en esa ciudad, las personas que pasaban hambruna, enfrentaban enfermedades y situaciones de miseria. De esta manera, en 1948 solicitó al Papa Pío XII ser nombrada monja independiente para continuar con su labor solidaria de manera autónoma. Dos años más tarde fundó Misioneras de Caridad, una congregación que se encarga de asistir a los más vulnerables. Asimismo, fundó el Hogar de Moribundos Kalighat, institución por la cual fue distinguida por el gobierno de India con el Premio Padmashree por sus esfuerzos de ayudar a quienes padecían lepra.

Por su labor humanitaria, en 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz, y en 1980 fue galardonada con el Bharat Ratna, la condecoración más prestigiosa de India.

La Madre Teresa de Calcuta falleció el 5 de septiembre de 1997 a los 87 años, luego de sufrir malaria. Se organizó un funeral de Estado en su honor, por el cual se trasladó su féretro por toda la ciudad en el mismo carruaje utilizado para los restos de Mahatma Gandhi. De ese modo, miles de fieles pudieron despedirse de ella.

Tras su muerte, se le adjudicaron algunos milagros que permitieron a la Iglesia Católica declararla santa. En 2003 fue beatificada por el papa Juan Pablo II. Y, 13 años más tarde, fue canonizada por orden del papa Francisco.

El papa Francisco proclamó santa a la Madre Teresa de Calcuta en 2016 AFP

Oración para rezarle a la Madre Teresa de Calcuta en su día

Santa Teresa de Calcuta,

Tú permitiste al sediento amor de Jesús en la Cruz

convertirse en una llama viva dentro de ti.

Llegaste a ser luz de su amor para todos.

Obtenme del corazón de Jesús… (pronunciar pedido en este momento)

Enséñame a dejar que Jesús entre y posea todo mi ser,

tan completamente, que mi vida

también pueda irradiar su luz y amor hacia los demás.

Amén.