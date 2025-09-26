El evangelio del día es una lectura que muchas personas buscan para encontrar sabiduría, consejos y enseñanzas de la religión católica. Se trata de una cita bíblica ya establecida que se puede consultar de forma digital en la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa. Muchos creyentes se preguntan qué se lee hoy, viernes 26 de septiembre.

Las lecturas de la Biblia que corresponden al 26 de septiembre Getty Images

Cada día el catolicismo tiene pautadas una serie de lecturas para todas las celebraciones del mundo. Estas forman parte del año litúrgico, es decir, el calendario católico, y las estableció la Iglesia en lo que se llama Leccionario. Este es un archivo que fue creado en el Concilio Vaticano II (1969), en el que se establecen distintas lecturas para cubrir gran parte de los textos bíblicos. Tienen un “ciclo” de tres años para la lectura dominical y de dos años para las lecturas diarias. Es decir, en 1969 se establecieron las citas bíblicas a leerse a lo largo de tres años (o dos, dependiendo del día). Una vez cumplido el tiempo, el ciclo vuelve a comenzar.

Evangelio católico del día de hoy, viernes 26 de septiembre

A continuación, las lecturas y el Evangelio del día, según el orden de la liturgia de la palabra en la celebración de la misa católica.

Las lecturas y el Evangelio del día (Fuente: iStock)

Primera Lectura. Ageo 2:1-9

El día vigésimo primero del séptimo mes, la palabra del Señor fue dirigida, por medio del profeta Ageo, diciendo:

—Háblale a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, y diles:«¿Quién queda entre vosotros que haya visto este Templo en su primitiva gloria? ¿Cómo lo veis ahora? ¿No os parece a vuestros ojos como nada? Ahora: ¡ánimo, Zorobabel! —oráculo del Señor—, ¡ánimo, Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote!, ¡ánimo, todo el pueblo llano! —oráculo del Señor—. Poneos a la obra, que Yo estoy con vosotros —oráculo del Señor de los ejércitos—, según la palabra que pacté con vosotros cuando salisteis de Egipto. Mi Espíritu está en medio de vosotros: no temáis.

Pues así dice el Señor de los ejércitos:“Todavía un poco y Yo sacudiré cielos y tierra, mar y tierra firme. Haré temblar a todas las naciones, y vendrán los tesoros de todas las naciones; llenaré de gloria este Templo, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío el oro—oráculo del Señor de los ejércitos—.

Mayor será la gloria de este Templo, el postrero, que la del primero —dice el Señor de los ejércitos—. En este lugar daré la paz —oráculo del Señor de los ejércitos—.

Salmo Responsorial. Salmo 43:1-4

Hazme justicia, Dios mío, y defiende mi causa de gente sin piedad; líbrame del hombre falso y perverso. Tú eres el Dios de mi refugio. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué he de andar entristecido por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad; que ellas me guíen y me conduzcan a tu monte santo, a tus moradas;

Y me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con la cítara, ¡oh Dios, Dios mío!

Este es el salmo asignado para el 26 de septiembre Freepik

Evangelio. Lucas 9:18-22

Cuando estaba haciendo oración a solas, y se encontraban con él los discípulos, les preguntó:

—¿Quién dicen las gentes que soy yo?

Ellos respondieron:—Juan el Bautista. Pero otros que Elías, y otros que ha resucitado uno de los antiguos profetas.

Pero él les dijo:—Y vosotros ¿quién decís que soy yo?

Respondió Pedro: —El Cristo de Dios. Pero él les amonestó y les ordenó que no dijeran esto a nadie.

Y añadió que el Hijo del Hombre debía padecer mucho y ser rechazado por causa de los ancianos, de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser llevado a la muerte y resucitar al tercer día.

Todos los santos para rezar en septiembre

Este es el santoral del noveno mes del año, tal como aparece en la ACI Prensa. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de septiembre por la Iglesia, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:

El listado de todos los santos que se veneran en el mes ACI Prensa

1 septiembre: San Gil

2 septiembre: San Salomón Leclercq

3 septiembre: San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia

4 septiembre: Santa Rosalía, San Marcelo, Mártir

5 septiembre: Santa Teresa de Calcuta, San Lorenzo Justiniano, Patriarca de Venecia

6 septiembre: Santos Donaciano y Cleto

7 septiembre: Santa Regina, mártir

8 septiembre: Nuestra Señora del Cobre, Virgen del Carmen de Cuyo y Fiesta de la Natividad de la Virgen María

9 septiembre: Santa María de la Cabeza, Viuda, Santa María La Antigua y San Pedro Claver

10 septiembre: San Nicolás de Tolentino y San Emiliano

11 septiembre: Señor de los Milagros de Buga

12 septiembre: San Leoncio

13 septiembre: San Juan Crisóstomo, obispo y doctor

14 septiembre: Exaltación de la Santa Cruz

17 septiembre: San Pedro de Arbues

18 septiembre: San José de Cupertino

22 septiembre: San Mauricio y compañeros mártires

26 septiembre: Santos Cosme y Damián, mártires

27 septiembre: San Vicente de Paúl

28 septiembre: San Wenceslao, mártir

29 septiembre: Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael

30 septiembre: San Jerónimo