Evidencia y mitos: diez renovados consejos de nutrición para un año más saludable

NUEVA YORK.– Nuestra cobertura sobre nutrición el año pasado nos enseñó mucho sobre cómo comer y beber sano.

Tras analizar estudios científicos y pasar horas al teléfono con expertos, este año nos enfocamos en comer más pan de masa madre, semillas de chía y yogur griego, y disfrutamos más que nunca de nuestro café matutino. También apreciamos más los garbanzos y los kiwis, y desarrollamos un nuevo escepticismo ante la miel y el néctar de agave.

Estas son diez lecciones de nutrición que incorporaremos al nuevo año, junto a unos cuantos mitos que dejaremos atrás.

1) No debes creer todo lo que escuchas sobre los lácteos

Cuando preguntamos a expertos en nutrición sobre los mitos acerca de los lácteos que más escuchan, el principal error que mencionaron fue que la leche es necesaria para una buena salud. También hablaron de la intolerancia a la lactosa, la leche cruda, la ciencia detrás de los lácteos bajos en grasa y mucho más. En este link hay más detalles sobre los cinco mitos sobre los lácteos que los expertos en nutrición quieren aclarar.

Frutas y legumbres, aliadas contra el colesterol

2) Existe una dieta eficaz para reducir el colesterol

Si tienes el colesterol alto, podrías considerar seguir la dieta portfolio, o de la cartera, que se enfoca en alimentos que reducen naturalmente el colesterol, como legumbres, frutos secos, aceite de oliva extra virgen, frutas y verduras. Algunas investigaciones incluso sugieren que la dieta podría ser tan eficaz como tomar una estatina. Así es cómo puedes seguirla.

3) No pasa nada si no te gusta desayunar

No hay ninguna regla que diga que debas empezar el día con cereales o huevos, ni que tengas que desayunar. Pero saltarse una comida matutina puede significar perderse beneficios para la salud, así que vale la pena explorar por qué la evitas en primer lugar. ¿Es que simplemente no te gusta la comida que se hace para desayunar? Un sándwich de pavo o las sobras de la cena también pueden ser desayuno.

4) El agua de chía es rica en fibra, pero no tiene nada de milagrosa

En las redes sociales, a menudo se la llama “la ducha interna”. Algunos influentes dijeron que beber agua con unas cucharadas de semillas de chía mezcladas alivia rápidamente el estreñimiento y la hinchazón, y algunos incluso afirman que puede ayudarte a perder peso rápidamente. Aunque el brebaje aporta fibra, que puede ayudar con ciertos problemas digestivos, puede que no sea el elixir milagroso que afirman los evangelistas del agua con semillas de chía.

Las semillas de chía Foto: Pexels

5) Estas pequeñas legumbres tienen un gran poder nutricional

Si quieres añadir más fibra y proteínas a tu dieta, apuesta por los garbanzos en 2026. Solo una taza aporta unos 15 gramos de proteínas y 13 gramos de fibra. Lee qué más pueden hacer estas legumbres multitarea por tu salud.

6) Es posible que los productos de panadería en Europa sean realmente diferentes

Algunas personas en las redes sociales afirman que el pan en Europa causa menos problemas digestivos (como hinchazón, náuseas y diarrea) que el que se hace en Estados Unidos. Sorprendentemente, los científicos afirman que puede haber algo de verdad en estas afirmaciones, en parte debido a los ingredientes y las técnicas que utilizan los panaderos europeos.

7) Aquí tienes otra razón para disfrutar de tu café

El café suele ayudarnos a despertar y a empezar el día, pero ¿podría también conducirnos a una vida más larga y saludable? Un estudio reciente descubrió que sí, al menos para las mujeres de mediana edad. Se suma a una gran cantidad de evidencia que relacionan el café con una vida más larga y diversas ventajas para la salud, incluido un menor riesgo de ciertas enfermedades crónicas.

8) Considerar por qué dependemos tanto de los alimentos ultraprocesados podría ayudar a reducir su consumo

Las pruebas sobre los riesgos para la salud de los alimentos ultraprocesados son cada vez más numerosas, así que rastreamos su historia –desde las trincheras de la Segunda Guerra Mundial hasta este año, cuando el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. los calificó de “veneno”– para comprender cómo llegaron a dominar el suministro alimentario estadounidense.

El café, revalorizado istock

9) Evalúa tu ingesta de proteína

Puede que la proteína haya sido el nutriente de moda de 2025. Y aunque es indudablemente necesaria para la salud, puede ser difícil saber cuánta necesitas en realidad. Existen fórmulas que ayudan a averiguarlo y guías para elegir los alimentos que las proveen.

10) Las afirmaciones sobre los suplementos de creatina van más rápido que la ciencia

Los suplementos de creatina podrían darte una ligera ventaja en tu rendimiento deportivo. Pero ¿pueden mejorar tu memoria o tus niveles de azúcar en la sangre, como dicen algunos en las redes sociales? La investigación sobre los beneficios fuera del aspecto deportivo hasta ahora resulta limitada y los resultados son contradictorios.

(Por Caroline Hopkins Legaspi y Alice Callahan)