Comercio exterior. Expertos de la OEA destacaron el trabajo de la Administración General de Puertos en la Hidrovía

El interventor de la Administración General de Puertos (AGP) -bajo la órbita de Transporte- José Beni celebró el “intercambio de miradas y experiencias” que se dieron durante las tres jornadas de la IV Conferencia Hemisférica sobre Hidrovías, Puertos Interiores y de Cruceros.

“Han sido jornadas intensas, donde pudimos evaluar el estado y las distintas alternativas de temas muy importantes como la logística, la integración, el multimodalismo y el crecimiento del comercio exterior mediante el aprovechamiento de nuestras vías navegables”, aseguró Beni. “Ustedes dijeron que se llevan muchas experiencias y lo mismo sentimos desde aquí”.

Durante el discurso de cierre -del que participaron el embajador argentino en la OEA, Carlos Raimundi y el Secretario de Transporte Diego Giuliano-, Beni resaltó la responsabilidad de la AGP en la Vía Navegable Troncal argentina, y sostuvo que “todos en el ministerio de Transporte trabajamos con cuatro criterios esenciales: complementación, coordinación, colaboración y la capacitación. Tengan la seguridad que vamos a continuar en este camino. Un militar, político, tres veces presidente -a ver si adivinan quién- decía que ´nadie se realiza en una sociedad que no lo hace´. En el mismo sentido una región no lo hace si sus países no avanzan. La sociedad no sólo está hecha de materia, hay una comunidad de relación constante con lo que nos rodea. Estos criterios de colaboración son carne de la gestión, no una expresión. No sirve una Hidrovía regional que se desarrolle si nuestro vecino de la otra orilla o el otro lado del puente no tiene acceso a los bienes que estos sí”, completó.

Beni también resaltó que “el verdadero desafío, el éxito de la logística es irónico, es ser invisibles, cuando nadie se da cuenta que estás. Si yo llevo un poroto de soja y el flete me cuesta un dólar, mientras que el poroto vale 0,0005 dólares, voy a mirar con lupa ese ticket de transporte. Si yo llevo un diamante, lo que menos me va a importar es el valor del taxi. Tenemos que lograr que nuestra carga sean diamantes y que nuestro transporte sea invisible porque funciona bien”.

La última jornada contó además con una recorrida de los participantes por el Puerto Buenos Aires, el único puerto federal del país, donde se interiorizaron sobre su operatoria.

La conferencia fue convocada como parte de la presidencia de la AGP en el Comité Técnico Consultivo de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP), el organismo portuario de la Organización de Estados Americanos (OEA), y tuvo su primera jornada en el Centro Cultural Kirchner, de la que participó el ministro de Transporte Alexis Guerrera, así como la Directora Nacional de Migraciones Florencia Carignano -además vicepresidenta 2° del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable- y continuó con un perfil más técnico durante el miércoles 8 y jueves 9 en la terminal de Cruceros Quinquela Martín.

A lo largo de la Conferencia, la integración regional, el impulso al comercio exterior y los desafíos y oportunidades de cada país formaron parte del importante intercambio entre expertos de todo el continente.

Diego Giuliano, Secretario de Transporte; José Beni, interventor de AGP y Jorge Durán, jefe de la secretaria de la CIP-OEA

Junto a Beni, el Jefe de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Jorge Durán, también subrayó el aprendizaje de la Conferencia y agradeció “el invaluable y excelente trabajo de organización de José Beni, Patricio Hogan y el equipo de la AGP. Gracias a ellos esto ha sido un éxito”.

Diego Giuliano, Secretario de Transporte nacional, puso énfasis en el debate a futuro y la transparencia lograda durante la administración de la AGP: “hoy cualquiera puede saber cuántos barcos circularon cada mes, qué tipo de carga llevaron, cuánto se facturó y dónde se dragó. Hemos corrido el velo sobre una cuestión que tenía el formato de otro tiempo”.

En su presentación, Giuliano también destacó el papel de la AGP en la Vía Navegable Troncal: “La Administración General de Puertos, José Beni y Patricio Hogan, hoy están en estas actividades de estrategia pero también en el más grande desafío del mundo del transporte en nuestro país que es la gestión de la Hidrovía Paraná Paraguay. En un contexto difícil, de bajante histórica, de salida de la pandemia, luego de una crisis económica. Y eso nos honra porque lo están haciendo con una gran capacidad, con enorme transparencia.”

En representación del ministerio, Giuliano subrayó que “cuando hablamos de puertos lo hacemos de barcos, barcazas, remolcadores, cruceros, etc. Pero como ministerio tenemos que hablar también de trenes, camiones y aviones. En Argentina desarrollamos un plan muy importante de conexión ferro portuaria, y también al sistema automotor. Trabajando los nodos logísticos donde se vinculan las modalidades de transporte”.

Por último, mencionó que “mientras en América estamos debatiendo estrategias para nuestra logística, Europa está en guerra. Eso valoriza aún más la tarea de integración y la paz de nuestra región”.

Por su parte, el embajador de la Misión Permanente de Argentina ante la OEA, Carlos Raimundi, ratificó “el compromiso de la Argentina con la Vía Navegable Troncal y nuestras costas litoraleñas. Por eso agradezco la realización de este evento”.

En la primera jornada expusieron sobre integración y desarrollo de Hidrovías expertos de la AGP y la región, como “, el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) de Uruguay, Juan Curbelo, el director titular de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) de Paraguay y director titular del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFYM), Juan Carlos Muñoz Menna, el gerente de dragado en Puertos para el Sudeste del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, Richard Davis, junto con el secretario técnico de la Comisión de Transporte, Infraestructura e Hidrovía de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alfredo Sesé, y Sergio Borrelli, presidente de la Cámara de Practicaje; así como el subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, Leonardo Cabrera.

Entre los invitados estuvieron funcionarios nacionales -como el Secretario de Planificación en Transporte del ministerio, Gastón Jaques- y provinciales, así como los expertos de la región y representantes del sector privado -como Miguel Simioni, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario-, y del mundo sindical -entre ellos, Roberto Milio - secretario de exterior y interior del sindicato del personal de dragado y balizamiento- y Diego Salom -de APDFA-.

El intercambio sobre cruceros estuvo encabezado por el interventor de AGP, Patricio Hogan, quien compartió el panel con el presidente de la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego, Roberto Murcia, junto al director comercial de la Administración Portuaria de Puerto Madryn, Héctor Ricciardolo, Ana Rey, gerente de comercialización en la Administración Nacional de Puertos de Uruguay; y Eugenia Benedetti, subsecretaria de Desarrollo Estratégico del ministerio de Turismo de la Nación.

Ya en la Terminal de Cruceros del Puerto Buenos Aires, la segunda jornada se centró sobre la integración regional y el desarrollo de la Hidrovía. El gerente de Operaciones de AGP, Ricardo Ferreyra, abrió el panel sobre “Conectividad marítima y fluvial en el comercio global”, que compartió con Dino Antunes Dias Batista, director del Departamento de Navegación e Hidrovías de la Secretaría Nacional de Puertos y Transporte fluvial de Brasil, y Manuel Gilberto Hinojosa López, presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional de Perú.

El debate continuó luego en una mesa de la que participaron Víctor Gonzalo Vigabriel Sánchez, director general de Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres y Marina Mercante del Ministerio de Defensa de Bolivia, y Rodrigo DaCosta, jefe del departamento de Integración Física y Digital, Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Además, hubo exposiciones sobre el futuro de la industria de los cruceros donde referentes como Darwin Telemaque, presidente de la Autoridad Portuaria de Antigua y Barbuda, el Capitán Sydney Innis, vicepresidente de Puertos y Servicios Portuarios de la Autoridad Portuaria de Jamaica y la capitana alt. Ana Laura López Bautista, coordinadora general de Puertos y Marina Mercante de México, destacaron las diversas medidas tomadas en Centroamérica para mejorar la interacción con la industria y preparar sus ciudades para seguir fortaleciendo la actividad de los cruceros.

Marcelo Peyregne, Gerente General de la AGP, abrió el tercer día de la Conferencia presentando los lineamientos de trabajo de la empresa estatal portuaria, y en el panel “La navegación y su rol en la integración marítima y fluvial” estuvo acompañado por Mónica Ageitos, presidente del Centro de Navegación del Uruguay y el capitán Guillermo Jiménez Vásquez, director ejecutivo de la Autoridad Marítima Portuaria de El Salvador.

Posteriormente empresarios del sector repasaron las diversas tareas que se realizan para asegurar el correcto dragado de las vías navegables y accesos a los puertos, y destacaron la importancia de las obras y el creciente interés por el cuidado del medio ambiente.

Entre las autoridades portuarias argentinas estuvo el presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Gabriel Felizia, la presidenta del Consejo Portuario Argentino, Carla Monrabal -y presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud-, así como el presidente de la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego, Roberto Murcia, y el titular de la Administración Portuaria de Puerto Madryn, Enrique Calvo Calvo.

El encuentro fue la primera reunión anual presencial -tras dos años de formato virtual- del Comité Técnico Consultivo referido a Turismo, Puertos Interiores e Hidrovías, Servicio a Buques y Control de la Navegación de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que preside actualmente la AGP.

