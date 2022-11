Expo Cannabis: clonadores de marihuana, semillas feminizadas y CBD para mascotas, propuestas de la feria en La Rural

escuchar

La Rural se tiñó de verde en la celebración de la tercera edición de Expo Cannabis en el país. A poco de abrir sus puertas, se formaron largas filas bajo el sol del mediodía. Dentro la actividad era frenética, empresarios intercambiando tarjetas con fabricantes y distribuidores de productos a base de marihuana, stands colmados para conocer los nuevos avances en la tecnología y técnicas de mejoramiento de las plantaciones con bioestimuladores y refuerzo de nutrientes para la tierra. Tuvo su espacio también la cosmética y la moda a base de cáñamo. El evento reúne a cultivadores, consumidores y aficionados de la cultura cannábica y estará disponible a lo largo del finde semana.

La exposición cuenta con más de 200 stands y 450 marcas nacionales e internacionales dedicadas a la planta y sus derivados. La gran apuesta en esta oportunidad es el cannabis medicinal que tiene un pabellón dedicado exclusivamente a promocionar su práctica en la Argentina. También trae nuevas propuestas como aeroclonadores para cultivo, una oferta variada de semillas de comercio legal y puestos dedicados al asesoramiento médico, jurídico y hasta consultas veterinarias.

La feria Expo Cannabis en La Rural de Palermo Ignacio Sánchez - LA NACION

“Es la primera vez que vengo, el año pasado quise venir pero me la perdí. Vine a comprar una planta y asesorarme más sobre cómo cultivar. Cultivo en mi casa, pero cuando me empezaron a crecer las plantas se me infectaron todas. Me aconsejaron que las mantenga con plaguicida, una vez por la semana sí o sí. Ahora estamos en la época que puede estar a la intemperie así que la voy a dejar afuera para que crezca bien en una maceta”, dijo Darío sosteniendo en sus manos un ejemplar de marihuana recién comprado con el que espera tener mejor fortuna al momento de cultivar.

Nélida, de 83 años también asistió por primera vez y llegó en busca de un aceite de CBD. “Consumo un poco de cannabis medicinal y vine a buscar un producto que no consigo en las farmacias. Es un aceite de CBD que traigo generalmente de Estados Unidos para tratar mi artritis”, dijo.

Lautaro junto con su novia se acercaron a conocer y entender más en profundidad el tema: “Es increíble cómo se está normalizando la cultura cannábica y que se exponga en La Rural, un centro serio y que llega a más gente es algo importante. Venimos a explorar este mundo”.

Una ONG especializada en el uso de cannabis medicinal para animales también brinda asesoramiento en la feria Ignacio Sánchez - LA NACION

Por su parte, Ale y Dai cuentan con la autorización del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), que depende del Ministerio de Salud de la Nación y asistieron para recibir asesoramiento. “Es muy interesante la feria. Nos gusta el cannabis, y nos dijeron que habían semillas interesantes que se podían comprar. Cultivamos y estamos autorizadas por el Reprocan por prescripción médica . Nos asesoramos en el stand de info legal que nos dieron mucha información”, dijeron.

Semillas legales

“Las semillas de cannabis fue uno de los productos más demandados por los concurrentes, aunque muchos antes de poder adquirirlas deberán cumplir con requisitos legales. Fueron recientemente reguladas por el Instituto Nacional de la Semilla (Inase) que depende de la Secretaría de Agricultura que creó un registro donde inscribir las variedades para su comercialización a nivel nacional.

“Las semillas se pueden comercializar y es una buena propuesta, pero todavía falta para que se libere por completo”, dijeron representantes de Hemp, distribuidor mayorista de semillas de cannabis. Y agregaron: “Para comercializar tenés que estar inscripto en el Inase, ser fabricante y contar con las habilitaciones. Ahí ya estás hablando de una producción de mayor volumen. Hay todavía trabas burocráticas y se mantiene gran parte en clandestinidad. Todavía es difícil el comercio de semillas entre particulares, pero está avanzando”.

El Inase habilitó un registro para comercializar semillas de marihuana Ignacio Sánchez - LA NACION

La feria cuenta con la participación de Dutch Passion, la primera empresa en el mundo en producir semillas feminizadas. “La técnica se creó en 1987. Hasta 2004 éramos los únicos en tener este producto y contamos con 78 variedades de plantas”, dijo Francesco, representante de la compañía. Luego explicó: “Las semillas feminizadas son las que en su adn tienen solo cromosomas XX. Eso permite que solo salgan plantas hembras que es lo que más se busca y cultiva. La gente cultiva por lo general para cosechar flores sin semillas, entonces no quiere que le salgan plantas polinizadas con semillas. Así van a poder cultivar una planta sin semillas y con una calidad más alta sin tener que seleccionar y separar los ejemplares femeninos de los masculinos”.

Marihuana terapéutica

La ONG Mamá Cultiva está presente para asesorar a los concurrentes y capacitar a familias de las personas que requieren el cannabis para tratar patologías. La asociación civil, formada en 2016, participa activamente en reclamos por un marco legal amplio para el cultivo y la producción de cannabis medicinal.

“Este año salió la ley que habilita la producción y utilización de derivados de cannabis. Seguimos peleando por la total liberación del cultivo y el consumo de la planta para uso terapéutico. Es amplio el abanico de usos. En chicos se utiliza para quienes están dentro del espectro autista, epilepsia. El cannabis ayuda a tratar síntomas y funciona muy bien para el dolor, para el insomnio para la hiperactividad”, dijo Graciela, representante de Mamá Cultiva.

El aceite de cannabis se utiliza con fines terapéuticos Ignacio Sánchez - LA NACION

Por otro lado, sostuvo que ayuda a tratar el temblor y el dolor de personas con Parkinson, mejora la conexión cognitiva y en los pacientes de cáncer les permite controlar las náuseas y mejorar el apetito cuando están en tratamiento de quimioterapia.

La asociación está desarrollando su propia semilla para cultivo. La referente mencionó que hasta el momento serán solo para esos fines, pero al tener alto contenido de Omega 3 se podría diversificar su uso para consumo directo.

La feria dio lugar también a las consultas veterinarias a cargo de Veterinarios Cannábicos Argentinos, una asociación civil sin fines de lucro. “Nuestro objetivo es que los animales estén incluidos en el marco regulatorio y que los veterinarios podamos prescribir aceite de cannabis a los animales. Todos los mamíferos y vertebrados tienen sistema endocannabinoide por lo que se puede usar el cannabis para distintas patologías”, sostuvo Anabela, veterinaria de esa entidad civil. Después agregó: “Es importante que sea un aceite de una fuente segura para controlar el contenido de THC y CBD. En animales se puede usar para el dolor, cáncer, problemas de piel, epilepsia y como cicatrizante”.

Innovaciones

Entre las novedades de Expo Cannabis se destacaron los aeroclonadores, un dispositivo que permite reproducir plantas mediante gajos a diferencia del método convencional de plantar las semillas. “El aeroclonador reproduce plantas por medio de gajos y agua. Tiene una bomba con un circuito de aspersores que mojan los tallos y permite lograr condiciones favorable de humedad y temperatura para que la raíz salga a partir del gajo”, dijo Alejandro, de La Máquina de Hacer Esquejes.

El aeroclonador es una de las novedades que se presenta en esta edición de la feria Ignacio Sánchez - LA NACION

El emprendedor de San Martín se inspiró junto con su socio en una idea que vieron en España y Holanda, pero que adaptaron con materiales locales. “Se pueden hacer clones de una planta madre, con su mismo genotipo. En 15 a 20 días tenés 48 plantas similares. Sirve para mantener una genética estable por años y décadas”, agregó. El producto se consigue por $25.000.