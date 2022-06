Feroz incendio en un departamento de Tribunales: dos personas debieron ser hospitalizadas

Un incendio se desató en las últimas horas del jueves dentro de un departamento de dos ambientes ubicado sobre la calle Talcahuano al 464 -entre Avenida Corrientes y Lavalle-, en la zona de Tribunales, según confirmó una fuente calificada de la policía de la Ciudad a LA NACION.

Las llamas comenzaron a desatarse alrededor a las 22.25 y provenían de un tercer piso, departamento B. Frente a la posibilidad de que el fuego se extendiera por el resto del edificio, los bomberos decidieron evacuar a los vecinos. Las primeras imágenes del incidente se conocieron a través de Twitter a las 23.

El feroz incendio dentro de un departamento de dos ambientes en Tribunales

No son claras todavía las causas que originaron el siniestro. Por el momento, solo dos personas debieron ser hospitalizadas -por motivos también desconocidos- y no se reportó ninguna víctima. Tanto bomberos como personal del SAME siguen trabajando en el lugar.

El último dato que dicha fuente brindó a este medio indica que las llamas ya fueron controladas. “El fuego está dominado”, sintetizó.

Imágenes del operativo

Policía de la Ciudad

