Polémica: Flavio Azzaro justificó la violación grupal: “Por ahí quiso y después se arrepintió”

Un mes y medio después de quedar en medio de una polémica, en la cual relativizó un ataque homofóbico a un bar, el periodista deportivo devenido en conductor de TV, Flavio Azzaro, volvió a generar repudio por sus dichos al poner en duda la violación grupal que sufrió una chica de 20 años ayer en Palermo.

Esta mañana, en la pantalla de Crónica TV donde informaban sobre el brutal ataque sexual que seis hombres perpetraron contra una chica, Azzaro se cruzó con sus compañeros que trataron de explicarle que era una violación porque la joven no estaba consiente para decidir sobre su cuerpo.

“A mí me parece irrelevante si la chica consumió o no. Es violación y punto. No hay que ni debatirlo a ese tema, disculpame”, dijo Gustavo Chapur a lo que Azzaro respondió: “ Pero si vos quisiste drogarte y, en algún momento, quisiste...”.

Allí fue interrumpido por Chapur que le reiteró: “Podés hacer lo que quieras, pero eso no habilita a que te viole un grupo de bestias”.

“Te estoy preguntando otra cosa. Lo que estoy preguntando, no en este extremo, pero le puede pasar a alguien que una persona que en un momento quiera algo y después se arrepienta de ese algo. Durante o después”, dijo Azzaro y siguió: “En ese caso, ¿cómo se evalúa? Supongamos que la chica en algún momento quiso tener sexo con alguno de ellos...”

Chapur lo volvió a cortar y le explicó: “No estaba en capacidad de dar su consentimiento. Era incapaz en ese momento”.

“ Ellos pueden decir lo mismo, que estaban drogados y que eran incapaz de entender si ella estaba drogada o no estaba drogada. Como estaban ellos”, replicó Azzaro.

Una vez más, su compañero le dijo: “No porque ella estaba indefensa y ellos sabían perfectamente lo que hacían. Eso está a la vista. Además, fue infraganti el delito”.

Basta de esta clase de forros irresponsables con espacios en los medios. pic.twitter.com/eU67Twta2u — Sol Rodriguez Garnica 💚 (@SolRGarnica) March 1, 2022

El caso que conmocionó en el fin de semana largo

Seis jóvenes de entre 20 y 24 años fueron detenidos ayer acusados de abusar sexualmente en grupo de una joven en el interior de un auto en el barrio porteño de Palermo, donde además secuestraron marihuana y pastillas de LSD, informaron hoy fuentes policiales.

El caso de abuso grupal fue descubierto por un vecino que, al notar la actitud sospechosa de los imputados, alertó a los policías que llegaron a los pocos minutos y rescataron a la víctima, quien se hallaba en estado de somnoliencia y fue trasladada a un centro asistencial de la zona. Además, este vecino y su señora intentaron rescatar a la joven que era abusada.

Según las fuentes, todo comenzó esta tarde en la calle Serrano al 1300, pleno Palermo Soho, cuando seis jóvenes se hallaban en un auto Volskwagen Gol estacionado junto a la vereda.

Un vecino que notó algo sospechoso, alertó al 911 y de inmediato se le dio intervención a efectivos de la comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad, quienes se trasladaron al lugar.

En ese momento, según las fuentes, fuera del auto se hallaban dos jóvenes actuando como “campana” y dentro del vehículo otros cuatro que estaban sometiendo a una chica de 20 años.

Ante la llegada de los policías, la víctima logró contarles que estaba siendo abusada sexualmente, por lo que se activó de inmediato el protocolo de asistencia y la trasladaron al Hospital Rivadavia, donde fue atendida por médicos.

Los voceros explicaron que la joven estuvo acompañada por psicólogos y bajo asistencia de expertos de la Oficina de Violencia Sexual. “Se encuentra en buen estado de salud y está junto a sus familiares”, dijo a Télam una fuente de la investigación.

Según informaron las fuentes a Télam, los policías detuvieron de inmediato a los seis sospechosos, de entre 20 y 24 años, quienes no tienen antecedentes penales y fueron llevados a la comisaría 14A de la Policía de la Ciudad.