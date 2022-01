La contundente respuesta de Santi Maratea a Flavio Azzaro por sus burlas al colectivo LGTBIQ+

Flavio Azzaro fue muy criticado luego de realizar polémicos comentarios sobre el colectivo LGTBIQ+ tras un ataque a una cafetería. En su programa de Crónica TV, el periodista minimizó la agresión al pub Maricafé y realizó polémicos comentarios hacia su compañera, Carolina Bisgarra. Ante esto, Santi Maratea hizo un fuerte descargo en sus historias de Instagram.

En la madrugada del sábado pasado, la fachada del comercio gastronómico que es un símbolo de la diversidad sexual en la ciudad de Buenos Aires quedó envuelta en llamas tras un feroz ataque. En las imágenes que se difundieron, se ve a los delincuentes desatar el incendio y, tras observar durante unos momentos, se retiran.

La agresión desencadenó un repudio generalizado en el país. Sin embargo, a diferencia de la gran mayoría de los ciudadanos que criticaron con dureza el acto, Flavio Azzaro se burló del hecho. En su programa de Crónica TV, bromeó acerca de las siglas LGTBIQ+ y corrió el foco de análisis del ataque hacia una supuesta discriminación del colectivo para con otros géneros que quisieran asistir el lugar.

Luego de las polémicas declaraciones del periodista, muchos referentes del movimiento por la igualdad de género apuntaron contra sus dichos. Uno de ellos fue Santiago Maratea que, a través de sus redes sociales, cruzó al conductor.

“El chabón encuentra la manera de aclarar que le gustan las mujeres, que no conoce nada del mundo gay y que le gusta su compañera. Tranquilo, rey. Parece que te ponés nervioso”, comenzó su descargo el influencer. “Si a un hombre se le cuestiona o si siente que su sexualidad se cuestiona tiene que arrancar a desviar un tema que es importante para hablar de su sexualidad. Todo responde a la masculinidad frágil”, lanzó Maratea.

Santi Maratea dando CÁTEDRA de machismo y masculinidades frágiles en instagram.



CÁTEDRA! pic.twitter.com/4QXSLFQzl5 — CAMILA 👑 (@K1000Ain) January 19, 2022

“Hay muchas de las cosas que hacen los chabones que son machistas y demás que las hacen para que no piensen que les gustan otros chabones. El estereotipo se repite”, continuó. Para finalizar, Maratea reflexionó: “Si en una sociedad que me juzga más por no ser heterosexual que por ser machista por qué querría dejar de serlo si me es negocio”.

Al ver las historias dedicadas hacia él, Azzaro le contestó a Maratea por Instagram y este decidió compartir una captura de la charla. “¿Y si soy p... y no lo admito? ¿Qué onda? ¿No puedo estar sufriendo con el tema?”, le escribió por mensaje directo el periodista. “Obvio”, le respondió Santi. “Ves que no hay que ser tampoco tan literal”, contestó Azzaro, frente a lo que el influencer contestó con ironía: “Si sos p... y estás sufriendo, hay un café que te va a recibir”.

La polémica

“Quisieron quemar un café LGTBQ+. Le tiraron un almohadón incendiado”, leyó la periodista al aire del programa. Ante esto, Azzaro se burló de las siglas de la comunidad y preguntó si él podía asistir al establecimiento. Sus colegas le explicaron que se trataba de un “café inclusivo” a lo que contestó: “¿Pero hay cafés que no son inclusivos, que si sos gay no podés entrar?”. Bisgarra le contestó que estaba equivocado y le remarcó que no era el foco de la noticia.

“Nosotros no formamos parte de la comunidad, Flavio. Entonces es muy difícil hablar desde afuera. Hay gente que forma parte y necesita hacer esa comunidad y sentirse más cómodo tal vez, más respaldado”, le explicó la periodista. “Yo solo pregunté si podía ir porque sino parece un poco discriminador. A mí que me gustan las mujeres, puedo ir”, se defendió Azzaro que luego le preguntó las preferencias sexuales a su compañera.

Sin prestarle mucha atención, la conductora indicó que había una investigación en curso para poder dar con los responsables del ataque. Sin quedar conforme, Azzaro la interrumpió y le consultó acerca del significado del tatuaje que tenía en el brazo. “Bueno, ya está no pasó nada. La gente pregunta esas cosas. Entrá a WhatsApp, ¿vos te creés que la gente está preguntando si pasó algo con el almohadón?”, concluyó.