Flores: un tren embistió a un taxi que intentó cruzar con la barrera baja

Un tren embistió este sábado por la mañana a un taxi que intentó pasar las vías con la barrera baja en el cruce a nivel de la avenida Nazca, entre Venancio Flores y Bacacay. Tras el accidente, el conductor se habría escapado en dirección al barrio de Once. Un presunto pasajero también se habría dado a la fuga. No hubo heridos y el servicio de tren quedó demorado por unas horas.

El incidente ocurrió alrededor de las 5.30, mientras el Sarmiento realizaba su recorrido matutino. Fue entonces que el taxi intentó cruzar, fue golpeado por el tren y, debido al impacto, rebotó para el costado de la calesita por donde cruzan los peatones.

Según informó un testigo en diálogo con LN+, el conductor se habría bajado del auto, le habría facilitado una bolsa a un presunto pasajero y luego se habría dado a la fuga corriendo por las vías.

Noticia en desarrollo