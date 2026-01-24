Fotos y videos del fuerte temporal en Mendoza: granizo, cortes de luz y destrozos

Una intensa tormenta se desató en la noche del viernes en el Gran Mendoza y otras localidades de la provincia, y dejó a su paso calles anegadas, cortes de energía eléctrica y hasta la suspensión de eventos masivos.

Un violento temporal de granizo y viento causó destrozos y apagones en Mendoza

El fenómeno, caracterizado por una fuerte actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento, comenzó cerca de las 23 horas del viernes y, aunque su núcleo más virulento duró aproximadamente 30 minutos, fue suficiente para provocar el caos en varias localidades.

24 01 26 Temporal en Mendoza zona centro

Según los relevamientos oficiales, el departamento de Las Heras fue el que concentró la mayor cantidad de daños. En particular, la localidad de Uspallata, en la zona de alta montaña, sufrió el embate del clima con al menos 60 viviendas afectadas por filtraciones graves en los techos, según informó la Dirección de Defensa Civil.

El municipio de Las Heras, de los más afectados

La situación en esa área se vio agravada por el desborde de arroyos y badenes sobre la Ruta Nacional 7, lo que complicó el tránsito en el corredor internacional.

24 01 26 Temporal en Mendoza zona centro Captura

El reporte preliminar de las autoridades, cerrado a las 7, contabilizó un total de 146 intervenciones en toda la provincia. Entre las consecuencias más graves, un adolescente debió ser trasladado al Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti tras caer a una acequia en Godoy Cruz.

Además de las complicaciones habitacionales, en Uspallata se registraron caídas de árboles, postes y cables del tendido eléctrico, especialmente en el sur provincial.

En San Rafael, las cuadrillas de emergencia debieron trabajar sobre varios incidentes, mayormente por arbolado público caído y servicios interrumpidos. También hubo complicaciones en el departamento de Lavalle, con desbordes sobre la Ruta 40.

La virulencia del temporal impactó además en la agenda deportiva y social de la noche mendocina. El encuentro que disputaban Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán en el estadio Bautista Gargantini, por la primera fecha de la Copa de la Liga, debió ser suspendido.

Se suspendió el encuentro entre Independiente Rivadavia - Atlético Tucumán.

El partido se interrumpió al inicio del segundo tiempo debido a un corte de luz generalizado en la zona, provocado por la tormenta. Mientras el campo de juego se cubría de granizo y agua, los planteles tuvieron que retirarse rápidamente a los vestuarios, y los hinchas presentes en las gradas buscaron refugio en los sectores techados del estadio para protegerse de la piedra.

Ante la falta de garantías, el funcionamiento inestable de los grupos electrógenos y la persistencia de la actividad eléctrica, el árbitro decidió postergar la reanudación del juego.

Durante la madrugada, los equipos municipales y de Defensa Civil continuaron con las tareas de despeje de calzadas y asistencia a las familias afectadas.

Pronóstico del tiempo en Mendoza

Luego de la intensa tormenta, para este sábado se anticipa una jornada calurosa, con una máxima que alcanzará los 35°C y la mínima será de 20°C. A su vez, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca a varias provincias del país.

Mapa de alertas por tormentas para este viernes.