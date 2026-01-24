Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y calor extremo para este sábado 24 de enero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir una alerta por calor extremo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otros sectores del país para este sábado 24 de enero, tras una semana en la que las temperaturas se mantuvieron estables. Según indicó, las máximas en estas zonas podría superar los 34°C y compartió una serie de recomendaciones. Además, publicó advertencias naranjas y amarillas por tormentas para distintas regiones.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa aseguró que Buenos Aires -a excepción del sector sur-, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Mendoza y Neuquén estarán bajo alerta amarilla por altas temperaturas. El SMN advirtió que se trata de fenómenos peligrosos, sobre sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, que pueden ocasionar un efecto leve a moderado en la salud.

En las provincias del centro del país afectadas por el aviso, la temperatura rondará en 30°C y las máximas podrían llegar a 34°C. En el norte, en cambio, la máxima será de 35°C y se esperan jornadas más pesadas. La más damnificada podría ser Neuquén, donde la mínima será de 19°C y la máxima de 35°C.

Mapa de temperaturas para este sábado

Ante este escenario, el organismo emitió una serie de recomendaciones:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed.

Evitar la exposición prolongada al sol.

No realizar actividades al aire libre durante las horas centrales del día, entre las 10 y las 16.

Prestar especial atención a niños, niñas, personas mayores de 65 años y a quienes padecen enfermedades crónicas.

Reducir la actividad física.

Evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

Optar por comidas livianas, frutas y verduras.

Alerta por tormentas

A su vez, el Servicio Meteorológico emitió una alerta naranja por tormentas, la cual, al igual que este viernes, afectará a La Pampa. Se trata de fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. En estos casos se espera frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían superar 90 kilómetros por hora, además de que se prevén valores de precipitación acumulada entre los 40 y 70 milímetros.

Mapa de alertas para este sábado 24 de enero

Por otro lado, el organismo avisó en el sector oeste de Buenos Aires, San Luis, Río Negro, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy regirá una alerta amarilla por tormentas. En estos lugares, las ráfagas podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora y los valores de precipitación acumulada podrían rondar entre 20 y 40 milímetros.

Frente a este escenario, difundió una serie de recomendaciones: evitar salir durante el desarrollo de los fenómenos, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado si se está al aire libre.

El tiempo en el AMBA

El SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará los 29°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 24°C y máximas de 34°C, el cielo estará parcialmente nublado, los vientos del sector este tendrán velocidades aproximadas de 13 kilómetros por hora y la humedad será del 60%.

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco menos caluroso, con una media de 28°C, mínimas de 23°C y máximas de 24°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo parcialmente nublado. Además habrá una humedad del 44%.