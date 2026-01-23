El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó este viernes el reporte del estado del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los técnicos de la institución meteorológica prevén un ascenso de temperaturas persistente durante las próximas 48 horas debido a la influencia de una masa de aire tropical.

Cuál será la temperatura máxima este fin de semana, según el SMN

El termómetro alcanzará los 34 °C como valor máximo durante las tardes del sábado y el domingo en todo el territorio porteño y los municipios bonaerenses circundantes. Estas cifras representan el pico de calor para el periodo de descanso.

Temperaturas extremas en la ciudad de Buenos Aires

El sábado comienza con una mínima de 24 °C bajo un cielo que muestra nubosidad desde las primeras horas de la madrugada. El reporte oficial indica que la mañana y la tarde alternan momentos de nubes con pasajes de sol. Las ráfagas de viento del sector norte oscilan entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El domingo repite la marca de 34 °C para la temperatura máxima. La mínima se establece nuevamente en 24 °C. Las condiciones meteorológicas para esta jornada muestran una estabilidad mayor. El cielo combina nubes y sol sin la presencia de corrientes de aire intensas. Este ambiente pesado persiste hasta el anochecer del domingo.

SMN: la situacion en la Ciudad

Cuándo llega el calor máximo a Buenos Aires

El lunes marca el regreso del calor extremo al AMBA con una temperatura máxima de 36 °C y una mínima de 26 °C. El cielo se presenta parcialmente nublado. El sol brilla con fuerza durante todo el día. La ausencia total de ráfagas de viento incrementa el agobio climático sobre la población.

El martes 27 de enero continúa con esta línea de temperaturas elevadas. El termómetro registra una mínima de 24 °C y una máxima de 35 °C. La madrugada y la mañana muestran abundante nubosidad. Los momentos soleados ganan terreno hacia la tarde y la noche del martes. El SMN ratifica que la posibilidad de tormentas resulta muy baja para este tramo de la semana.

El domingo registrará una mínima de 24°C y una máxima de 34°C bajo condiciones de estabilidad mayor (Foto: FreeP¡CK)

Los porteños vivieron el inicio de esta masa de aire cálido desde el miércoles pasado. Aquel día los valores oscilaron entre los 25 °C y los 33 °C. La tendencia actual confirma que “el calor no dará tregua durante el fin de semana”, según indicó el último informe. Los registros térmicos se mantienen por encima de los promedios habituales para esta época del año.

Qué precauciones tomar ante las altas temperaturas

El organismo nacional sugiere una serie de medidas preventivas para mitigar los efectos del clima en la salud de las personas. Los profesionales recomiendan aumentar el consumo de agua mineral de forma constante.

Los especialistas sugieren evitar la exposición directa a los rayos solares entre las diez y las 16 para prevenir golpes de calor Fabián Marelli

También aconsejan evitar la exposición directa a los rayos solares entre las diez y las 16. Los sectores más vulnerables de la sociedad requieren una vigilancia estrecha durante estas jornadas. Esta categoría comprende a los niños, bebés, personas gestantes y adultos de edad avanzada.

La alimentación juega un rol central en la respuesta física ante las temperaturas altas. Las autoridades sanitarias promueven la ingesta de frutas y verduras frescas. Resulta fundamental eludir el consumo de productos “pesados”, con cafeína, sustancias alcohólicas o altos niveles de azúcar.

Las comidas muy abundantes dificultan el proceso de regulación térmica del cuerpo. Los especialistas sugieren la reducción de la actividad física intensa. El uso de vestimenta ligera, suelta y de tonos claros facilita la transpiración. Los accesorios como sombreros y anteojos oscuros protegen la salud visual. El descanso en lugares ventilados o con aire acondicionado previene complicaciones físicas graves.

