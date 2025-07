Fresco, nuboso y ventoso: el pronóstico para este sábado 26 de julio

El pasaje de un nuevo frente frío condujo a un nuevo descenso térmico este fin de semana cuyo gran protagonista será una inestabilidad climática. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un un sábado con cielo mayormente nublado y ráfagas que van a llevar la sensación térmica a valores más bajos.

El día registra poca amplitud térmica. La mañana de este sábado registra 8ºC de mínima. Fuertes vientos moldearán una tarde fría en torno a los 12°C. La noche cerrará en 9ºC.

Se configura un fin de semana gélido para la región central y sur de la Argentina. En la Patagonia se proyectan mínimas de entre -14° C a 0° C, y máximas de -1° C a 6° C.

Todo el fin de semana gran parte de esta región y del centro-oeste del país tendrá nevadas recurrentes.

Sudestada: qué tan intensa será en Buenos Aires

La Sudestada, caracterizada por fuertes vientos provenientes del sudeste que afectan principalmente a la región del Río de la Plata, se instalará a partir del inicio del fin de semana, con abundante nubosidad y ráfagas profundizándose entre el norte del Litoral. Se prevé la usual crecida del Rio de la Plata tras el paso de este fenómeno meteorológico.

A partir de la madrugada del sábado el viento rotará al sudeste y se intensificará, manteniéndose a lo largo de todo el fin de semana con intensidades sostenidas de 20 a 30 km/h, y ráfagas de 40 a eventualmente 50 km/h, según informó el portal Meteored.