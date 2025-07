Frío polar: sin calefacción ni puertas, una escuela de José C. Paz debió reducir su horario de clases

En medio de la ola de frío polar que se registró esta semana, los alumnos del anexo de la Escuela Secundaria Nº26 de José C. Paz van a estudian en aulas sin calefacción, sin puertas y con ventanas que no se pueden cerrar.

La situación no es nueva en el territorio gobernado desde 2015 por el peronista Mario Ishii y con una gestión previa entre 1999 y 2011. Según relatan los padres de los estudiantes que asisten al establecimiento, el edificio arrastra desde hace años problemas de infraestructura.

“No se pueden instalar estufas y los salones no tienen puertas. Desde hace años que se viene pidiendo que hagan algo y no hacen nada”, describió a LA NACIÓN María, madre de un alumno del anexo.

“Los profesores no se presentan por el frío y los chicos no van, faltan. Tienen clase, pero no van todos porque no tienen puertas y las ventanas no traban. Juntamos firmas y reclamamos al Consejo Escolar muchas veces, nos cansamos”, sumó Elvira, también madre de un alumno de secundaria. Todas prefirieron no dar su apellido por miedo a represalias.

El edificio donde hoy funciona el anexo de secundaria está ubicado entre las calles Alem y José C. Paz, al lado de la Universidad Nacional de José Clemente Paz (UnPaz), inaugurada por Ishii en 2010. Asisten alrededor de 350 alumnos de tercero a sexto año distribuidos en dos turnos. Los demás años están en la sede ubicada a unas pocas cuadras.

La directora del establecimiento, Alejandra Maray, también reconoció el problema. “Los padres quieren traer estufas pero salta la conexión, no aguanta. No naturalizamos la situación, pero tampoco queremos suspender [las clases] por el derecho a la educación de los chicos y porque algunos están mejor acá que en sus casas: tienen vianda”, explicó.

Decisión

Esta semana, optaron por reducir la jornada escolar. “Debido a las bajas temperaturas pronosticadas para mañana 1° de julio se establece la reducción horaria de 9.30 a 17.30, es decir, los estudiantes del turno mañana ingresan a las 9.30 y el turno tarde se retira a las 17.30. Decisión que tomamos ante la falta de calefacción en las aulas”, especificó el comunicado que emitió el colegio.

Consultadas por LA NACIÓN, fuentes del municipio contestaron que esta semana comenzaron los trabajos para instalar estufas, y que esperan finalizarlos “en las próximas semanas”. Aseguraron estar al tanto de la situación y “en contacto con todas las escuelas”. Sin embargo, los padres sostienen que solo podría haber avances en la sede principal de la secundaria, no en el anexo, donde ni siquiera existe una instalación adecuada.

Remarcan, a su vez, que ese edificio no estaba destinado a que allí funcione una escuela de nivel medio. “No es un edificio en condiciones para una secundaria. Iba a ser un jardín para que quienes estudiaban dejen a sus chicos”, señaló Elvira. Hoy, funciona como anexo de la sede ubicada a unas pocas cuadras, al lado de primaria.

Los padres además tienen miedo a que la escuela deje de funcionar en ese edificio cedido. En 2016, durante el inicio del ciclo lectivo, el entonces secretario de Gobierno, José Pérez, prometió “una ampliación edilicia de la escuela o conseguir un lugar, para albergar a tantos alumnos como se instruyen aquí”. Nunca sucedió.

Escuela De Educación Primaria Nº1 "Vicente R. Rotta, Compostela, Oliverio Girondo y, B1665 José C. Paz, Provincia de Buenos Aires Google Maps

“Todos los años juntamos firmas, nos cansamos de pedir. Nos dijeron que ya está el lugar pero nunca supimos dónde es”, lamentó María. Según cuentan, presentaron múltiples reclamos ante el Consejo Escolar. “Hay mucho para hacer, los padres estamos cansados y siempre sin respuestas”, cerró Elvira.

A pocas cuadras del anexo, la situación no es muy distinta. En la Escuela Primaria Nº1, sobre la calle Santiago de Compostela, cortaron el gas luego de una pérdida. “Mi hijo está ahora en primaria y no tienen. Y cuando iba mi hija, que ahora está en la secundaria, tampoco tenían calefacción. Es un problema de hace añares”, dijo María Inés y agregó: “No tienen calefacción hace años y los baños del colegio están en mal estado”.

De acuerdo a los datos del censo 2022, el distrito que comanda Ishii es uno de los que peor acceso a los servicios públicos básicos tiene. Si bien varían según el tipo de servicio, comparte el podio negativo con Moreno y Malvinas Argentinas.

Resultó el distrito con menor acceso a cloacas: apenas el 8,1% de las viviendas contestó que accedía a este servicio, es decir, ocho de cada 100 hogares. En los otros dos medidos ocupó el segundo puesto. Solo un 40,6% de los hogares dijo acceder a gas de red o electricidad para cocinar y apenas un 14,5% de las viviendas ocupadas declararon contar con agua potable.

Otros casos

Con la llegada de la ola polar, varias escuelas reclamaron mejoras en su infraestructura. Al menos tres escuelas de La Plata pidieron al Consejo Escolar por falta de calefacción adecuada. Las protestas comenzaron con el “frazadazo” convocado por los padres en el Jardín N°938 Gregoria Matorras de San Martín en la mañana del lunes. Los chicos se presentaron con gorros, frazadas y carteles en la puerta del establecimiento, ubicado en 9 entre 38 y 39, para reclamar. La caldera está rota desde el invierno pasado y nunca fue reparada de manera definitiva, según plantearon las familias.

Lo mismo sucedió en Lomas de Zamora a donde un grupo de madres se acercó a la escuela Nuestra Señora de Copacabana en Ingeniero Budge para reclamar por la reconexión de gas, suspendida hace un año. “Hace un año que las estufas no se encienden: venimos a reclamar por un derecho básico de nuestros hijos”, dijo Belén a LN+, una de las madres autoconvocadas en la escuela. Por el frío, actualmente los alumnos de primaria asisten únicamente dos horas: desde las 10 hasta las 12.