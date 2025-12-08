Fuego en la Patagonia: dos incendios en áreas protegidas ponen en alerta a la región

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A pocos días de ser reabierta, el Área Natural Protegida Río Azul - Lago Escondido (Anprale), en El Bolsón, volvió a sufrir un incendio, aunque esta vez se inició por un desperfecto en un caño de Motoco, uno de los refugios de montaña de la zona. El espacio fue completamente consumido por las llamas y cinco personas debieron ser evacuadas.

El refugio Motoco fue completamente consumido por las llamas.

Según informaron desde el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) de El Bolsón, la responsable del refugio dio aviso anoche del incendio: “Entonces comenzó el ascenso del personal del Splif junto a bomberos voluntarios de Lago Puelo y El Bolsón, la Patrulla de Montaña y Defensa Civil municipal”.

Un desperfecto generó un incendio en el refugio Motoco.

Mientras que personal del Splif aún trabaja en la extinción en los alrededores del refugio, Defensa Civil y Bomberos evacuaron el lugar y permanecen a cargo del operativo en sectores cercanos a la pasarela que permite acceder al refugio. Buscan así evitar el ascenso de turistas. Los brigadistas indicaron que el fuego “presenta poca actividad más allá de la zona del refugio”. Como no hay viento, se prevé la utilización de medios aéreos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).

El Circuito Valle del Motoco se encuentra flanqueado por los cerros Lindo y Morrudo. La caminata hasta el refugio Motoco se inicia en la pasarela sobre el río Azul en Lago Puelo, en la zona sur del Anprale. La reapertura de ese área protegida se concretó a fines de noviembre pasado, luego de las tareas que debieron hacerse por el voraz incendio forestal que afectó unas 4000 hectáreas durante el verano pasado.

Dos nuevas pasarelas sobre el río Azul permiten un acceso seguro al área protegida.

El proceso de reapertura parcial del Anprale contó con recorridas técnicas, análisis de riesgos geoambientales, inspecciones de infraestructura existente, trabajo de brigadas, evaluación del Conicet (a través del “Informe final Anprale – Diagnóstico inicial y lineamientos posincendio”) y reuniones con pobladores para definir criterios de uso público y conservación.

En plena emergencia ígnea, el fuego en el refugio Motoco generó alerta en la región. Además de los brigadistas que trabajan desde anoche allí, muchos otros debieron sumarse en los últimos días al trabajo en el incendio que se inició hace una semana en la zona de río Turbio, en Chubut. Un equipo del Splif El Bolsón fue helitransportado el viernes pasado desde Puelo hasta el sector R20 del incendio.

En Chubut

Tras la caída de un rayo durante una tormenta eléctrica, el lunes 1° de diciembre se generó un incendio en la zona conocida como Loma de la Chancha, en la reserva provincial El Turbio. El fuego avanza en una zona de difícil aceso: se trata de “un terreno muy escarpado, con gran cantidad de combustible en pie, remanente del incendio de 2015, lo que dificulta considerablemente las tareas en el lugar”, tal como señalaron desde la Brigada de Incendios Forestales de Lago Puelo.

Este último fin de semana se registró un aumento de las temperaturas en ese lugar. Sin embargo, ayer a la mañana se produjo una inversión térmica que produjo poca dispersión del humo: eso hizo que la baja visibilidad imposibilitara el trabajo de los medios aéreos que combaten el fuego. Durante la tarde de ayer, hubo reactivación de focos y el incendio avanzó a raíz de un incremento en la velocidad del viento.

Para hoy el pronóstico indica probabilidad de tormentas aisladas en El Turbio, una condición que incrementa el peligro por la seguridad de los brigadistas y la operatividad de los medios aéreos. “Inclusive existe la posibilidad de la ocurrencia de nuevos focos de incendios por rayos”, advirtieron desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques de Chubut, responsable del operativo de combate.

Las tareas se dificultan no solo por lo remoto que se ubica el incendio y la topografía, sino también por la gran cantidad de combustible vegetal pesado que está encendido. La superficie de bosque nativo afectada aún no ha sido precisada.