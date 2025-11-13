Fuerte explosión de un caño de agua en una planta potabilizadora en Paraná

Un caño de agua se rompió mientras realizaban arreglos en una planta potabilizadora de Paraná, Entre Ríos, y generó una enorme explosión. Dos obreros que trabajaban en las inmediaciones sufrieron el impacto del agua, que salió a una gran presión, y resultaron con leves heridas.

Ocurrió este jueves por la mañana en la Planta Echeverría de Paraná, donde cuatro empleados municipales realizaban trabajos programados sobre un tramo de la red de agua, informó UNO Entre Ríos.

Los videos que se viralizaron en redes sociales mostraban a dos obreros posicionados sobre uno de los caños mientras uno de ellos usaba una amoladora sobre el caño. Detrás, su compañero sostenía el cable del aparato e inspeccionaba su accionar.

El objetivo de la obra, informaron desde la Municipalidad de Paraná, es modernizar el sistema de agua potable y darle mayor eficiencia, capacidad y sustentabilidad al servicio en la ciudad. Los trabajos habían iniciado en las primeras horas del jueves y se había restringido el funcionamiento operativo desde los centros de distribución Ramírez y Ejército. Esto causó que haya baja presión y cortes de agua en la ciudad.

En particular, en la planta Echeverría, estaban instalando una nueva cañería de impulsión desde la planta hacia la avenida Ramírez para aumentar la provisión de agua potabilizada al centro distribuidor, informaron desde AHORA Entre Ríos.

Unos minutos después, por lo que pareciera ser una perforación, el caño explotó y el agua salió con una enorme intensidad y fuerza. Cuando se difundieron las grabaciones, esto generó preocupación en los usuarios en redes sociales, que consultaban si los dos obreros se encontraban bien, ya que recibieron el impacto directo del agua. Desde la municipalidad explicaron que el caño debía estar despresurizado en su totalidad, pero que no era así, y eso generó la explosión.

Un caño de agua explotó en Paraná

Aunque ambos obreros sufrieron el impacto, se encuentran fuera de peligro y el incidente no pasó a mayores. “Esto no tuvo ninguna consecuencia importante, incluso los trabajadores continuaron trabajando. Están bien. Uno tuvo un corte, el otro no. Se los hizo revisar por una doctora. Nos anticipamos a intervenir sobre la cañería, pensando que estaba despresurizada en su totalidad, pero en realidad tenía más presión de la que debería”, explicó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

El agua salió en enormes proporciones por los aires, al punto tal que generó un arcoiris al lado del incidente, por el reflejo del sol en el agua ascendente.

La explosión retrasó temporalmente los trabajos de la municipalidad y anunciaron que el servicio se normalizará de manera progresiva durante las horas siguiente del día. También pidieron que la comunidad haga uso racional del agua en sus depósitos.