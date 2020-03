Gino Tubaro, el inventor argentino de 24 años, contó cuál es su actual proyecto para colaborar en la pandemia por el coronavirus covid-19.

Paz Azcárate Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de marzo de 2020 • 10:09

Tras pasar cuatro días varado en México por la cancelación de vuelos que se dió a partir de la pandemia , el emprendedor argentino Gino Tubaro pudo regresar al país. Su estancia en aeropuertos le permitió probar uno de los diseños de protectores faciales para prevenir el contagio de coronavirus en los que trabajó con su equipo. "Estando allá vimos que el avance del contagio empezaba a complicarse en Argentina y nos pusimos a pensar cómo colaborar desde nuestro lugar", dice Tubaro a LA NACIÓN . Ahora, desde el hotel de Microcentro en el que cumple la cuarentena, planifica junto a su equipo una logística de impresión 3D de mascarillas en todo el país, similar a la que implementó para ofrecer gratuitamente prótesis de manos y brazos y que le valió reconocimiento a nivel mundial.

Tubaro había viajado a Guadalajara con el objetivo de entregar 500 prótesis solidarias en una de las jornadas del Talent Land , un gran encuentro de tecnología que debió ser reprogramado para fines de junio por la expansión del covid-19 . Pasó casi una semana hasta que pudo regresar al país, y ni un solo día hasta que comenzó a organizar una iniciativa a través de la cual cualquier persona con una impresora 3D pueda convertirse en "embajador" e imprimir mascarillas y protectores que, calcula, tendrán una demanda de 250.000 unidades solo para trabajadores sanitarios. A eso, habrá que sumarle la de otros sectores del mercado laboral que continúan trabajando durante el aislamiento social obligatorio , como policías, comerciantes, empleados de limpieza.

Ese protector -que tanto Gino como el equipo con el que trabaja y viajó a México, The atomic lab - es una mascarilla de cara completa. "A pesar de toda la información disponible todavía escuchás gente que tose o estornuda sin cubrirse, y ese diseño cubre tanto nariz como boca", explicó Tubaro. La parte que sirve para sostener la máscara cerca de la cara se imprime por 3D, mientras que la que cubre la cara puede hacerse con plásticos de botellas o radiografías viejas (que con lavandina pueden quedar transparentes).

Cómo fabricará las mascarillas

El segundo diseño en el que trabajó con The atomic lab es una media máscara que protege nariz y boca y tiene filtros, para no obstruir la respiración. Se trata de un diseño que se "termoforma" con agua caliente y se amolda a la perfección a la cara de quien la usa. "Ese diseño es una máscara que pensamos para el ciudadano que la necesita para salir a la calle", explica Tubaro. Ocurre que el PLA -el ácido poliláctico- un derivado del maíz que funciona como insumo con el que se imprime en 3D, todavía produce una superficie porosa, lo que la vuelve apta para un uso cotidiano, pero no profesional. Hay una segunda dificultad: el material se importa y ya comenzó a escasear en Argentina.

"De la misma manera que gestionamos las prótesis, la idea es poder nuclear quienes necesitan mascarillas y cuántas, y ubicar dónde está la impresora 3D más cercana", explica el joven de 24 años. Por esa razón, además de trabajar en la mejora de diseños, desarrolla una página web que pueda juntar la oferta y demanda de elementos necesarios para enfrentar el pico de contagios del virus. Los "embajadores" ya están mapeados: son chicos como Gino, que tienen impresoras y poseen el know how ; escuelas y otras instituciones educativas y científicas. Además, la lista incluye dos penales en los que hay impresoras 3D y personas capacitadas para usarlas: el de Ezeiza y el de Marcos Paz.

Al momento, existe un documento colaborativo que funciona como manual para imprimir las mascarillas, y hay una instancia de consulta semanal que se hace de forma virtual, para evacuar las dudas de los embajadores.