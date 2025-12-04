Golpe de calor: cómo prevenirlo y qué hacer ante las altas temperaturas que rigen en Buenos Aires

Las altas temperaturas pronosticadas para este jueves 4 y viernes 5 de diciembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hacen a muchos preguntarse qué hacer ante una ola de calor excesivo y cómo prevenir un golpe de calor.

De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hasta el viernes, se prevén días muy calurosos en gran parte del país, con temperaturas que van desde los 30 °C a los 40 °C. Además, durante las noches los valores se mantendrán superiores a 20 °C.

Qué hacer durante la ola de calor

Ante las altas temperaturas que ya están entre nosotros en el AMBA, el Ministerio de Salud de la Nación aconseja:

Tomar mucha agua sin esperar a tener sed para mantener la hidratación adecuada y evitar las bebidas muy azucaradas, con cafeína o alcohólicas

No exponerse al sol en exceso ni entre las 10 y las 16 horas

Alimentarse con frutas y verduras y evitar las comidas muy abundantes

Reducir la actividad física; usar ropa ligera, holgada y de colores claros, sombrero y anteojos oscuros

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Los síntomas de un golpe de calor y cómo responder

El Ministerio de Salud recomienda estar alerta a los indicios tempranos, para poder actuar con rapidez y evitar que la situación se intensifique. En primera instancia —y previo a la insolación — se produce lo que se conoce como “agotamiento por calor”, cuyos síntomas son:

Sudoración excesiva

En los bebés puede notarse una irritación en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal

Piel pálida

Sensación de calor sofocante

Sed intensa y sequedad en la boca

Calambres musculares

Agotamiento, cansancio o debilidad

Dolores de estómago, inapetencia, náuseas o vómitos

Dolores de cabeza

Mareos o desmayo

Cuando la situación no se previene a tiempo, se torna peor y puede terminar en un golpe de calor. Los síntomas anteriores se acrecientan y se le suma una temperatura corporal de 39°C-40°C o mayor; piel roja, caliente y seca; respiración y frecuencia cardíaca acelerada; y dolor palpitante de cabeza. Además, lo que define que el cuadro se vuelva grave son las alteraciones del sistema neurológico, que pueden producir un menor rendimiento cognitivo y sensación de bienestar, y hasta un aumento del índice de violencia.

En caso de detectar signos de este trastorno y sospechar de un diagnóstico de insolación, se recomienda, en primer lugar, llamar a los servicios de emergencias. A continuación, los especialistas instan a seguir estos pasos: