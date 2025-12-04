LA NACION

Golpe de calor: cómo prevenirlo y qué hacer ante las altas temperaturas que rigen en Buenos Aires

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Se viene una nueva ola de calor
Se viene una nueva ola de calorWindy

Las altas temperaturas pronosticadas para este jueves 4 y viernes 5 de diciembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hacen a muchos preguntarse qué hacer ante una ola de calor excesivo y cómo prevenir un golpe de calor.

De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hasta el viernes, se prevén días muy calurosos en gran parte del país, con temperaturas que van desde los 30 °C a los 40 °C. Además, durante las noches los valores se mantendrán superiores a 20 °C.

Qué hacer durante la ola de calor

Ante las altas temperaturas que ya están entre nosotros en el AMBA, el Ministerio de Salud de la Nación aconseja:

  • Tomar mucha agua sin esperar a tener sed para mantener la hidratación adecuada y evitar las bebidas muy azucaradas, con cafeína o alcohólicas
  • No exponerse al sol en exceso ni entre las 10 y las 16 horas
  • Alimentarse con frutas y verduras y evitar las comidas muy abundantes
  • Reducir la actividad física; usar ropa ligera, holgada y de colores claros, sombrero y anteojos oscuros
  • Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
Estos son síntomas de un golpe de calor
Estos son síntomas de un golpe de calorArchivo

Los síntomas de un golpe de calor y cómo responder

El Ministerio de Salud recomienda estar alerta a los indicios tempranos, para poder actuar con rapidez y evitar que la situación se intensifique. En primera instancia —y previo a la insolación se produce lo que se conoce como “agotamiento por calor”, cuyos síntomas son:

  • Sudoración excesiva
  • En los bebés puede notarse una irritación en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal
  • Piel pálida
  • Sensación de calor sofocante
  • Sed intensa y sequedad en la boca
  • Calambres musculares
  • Agotamiento, cansancio o debilidad
  • Dolores de estómago, inapetencia, náuseas o vómitos
  • Dolores de cabeza
  • Mareos o desmayo
Es importante prevenir un golpe de calor
Es importante prevenir un golpe de calorLost_in_translation - Shutterstock

Cuando la situación no se previene a tiempo, se torna peor y puede terminar en un golpe de calor. Los síntomas anteriores se acrecientan y se le suma una temperatura corporal de 39°C-40°C o mayor; piel roja, caliente y seca; respiración y frecuencia cardíaca acelerada; y dolor palpitante de cabeza. Además, lo que define que el cuadro se vuelva grave son las alteraciones del sistema neurológico, que pueden producir un menor rendimiento cognitivo y sensación de bienestar, y hasta un aumento del índice de violencia.

En caso de detectar signos de este trastorno y sospechar de un diagnóstico de insolación, se recomienda, en primer lugar, llamar a los servicios de emergencias. A continuación, los especialistas instan a seguir estos pasos:

  • Llevar a la persona afectada a un lugar fresco, o con aire acondicionado, y quitar el exceso de ropa
  • Darle un baño de agua fría o hielo, si es posible
  • Colocar paños húmedos fríos sobre la piel, en la cabeza, el cuello, las axilas y la ingle
  • Mojar la ropa con agua fría, y si está disponible, colocarlo delante de un ventilador
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Día del Médico: por qué se celebra hoy y las mejores frases para enviar en la jornada
    1

    Día del Médico en la Argentina: por qué se celebra hoy y las mejores frases para enviar en la jornada

  2. Desalojan de Once a la empresa concesionaria de la estación
    2

    Desalojan de Once a la empresa concesionaria de la estación, que pertenece a Néstor Otero, el “Zar de Retiro”

  3. Las familias del colegio de Belgrano R que anunció su cierre recurrieron a la Justicia
    3

    Las familias del colegio de Belgrano R que anunció su cierre recurrieron a la Justicia para evitarlo

  4. Cuáles son los síntomas y el tratamiento de la tos convulsa
    4

    Qué es coqueluche: cuáles son los síntomas y el tratamiento de la tos convulsa

Cargando banners ...