Grabaron a un policía mientras tenía sexo al lado de su patrullero en horario laboral

Un agente de policía de 22 años que integraba la delegación de Cañuelas fue despedido de la fuerza tras la viralización de un video en que tiene sexo con una mujer durante su horario de servicio. El suceso se produjo en un camino lindero al predio del Cañuelas Golf. La fuerza tomó la determinación de desvincularlo luego de la difusión masiva del video.

El hecho tuvo lugar el sábado pasado alrededor de las 5.45 cuando el oficial detuvo el móvil durante diez minutos en un sector de vegetación cercano al paredón perimetral del club, que se ubica cerca del cementerio municipal, según precisó el medio local InfoCañuelas.

El hecho fue captado por una cámara de seguridad del predio privado.

Una cámara de seguridad registró el momento en que el hombre mantuvo intimidad con una civil y usó el vehículo para intentar ocultar la escena. El sistema de monitoreo del patrullero no emitió alertas de seguridad. Los dispositivos de la unidad solo notifican detenciones que superan los 30 minutos de duración.

La jefatura de policía identificó al responsable mediante los datos del sistema de posicionamiento global (GPS) del automóvil. Los registros confirmaron que el efectivo vestía el uniforme reglamentario y determinaron que se encontraba solo en el vehículo al momento del hecho.

Su compañera de turno inició el recorrido horas antes, pero abandonó la guardia debido a presuntos problemas de salud imprevistos. El oficial prestaba servicios para el Comando de Patrullas local, pero el expediente administrativo avanzó ante la evidencia, al considerarla irrefutable.

Tres policías desafectados

La Auditoría General de Asuntos Internos también desafectó a otros tres efectivos recientemente. El 24 de enero una mujer denunció el robo de su vehículo Peugeot 2008 con objetos personales, dos teléfonos y documentación; la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de La Matanza halló el rodado, pero la víctima detectó el faltante de sus pertenencias luego de la entrega.

La dueña del automóvil localizó uno de los teléfonos mediante un sistema de GPS en el barrio El Tambo de Isidro Casanova y, al llegar, se dio cuenta de que estaba en posesión de uno de los oficiales. El hombre reconoció el robo de los elementos e involucró a dos compañeros. La víctima grabó esta confesión, en la que involucró a dos oficiales más.