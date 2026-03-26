Gran incendio en un depósito de pinturas en Moreno: llamas descontroladas hace más de dos horas

Desde alrededor de las 8 de la mañana de este jueves, se desarrolla un importante incendio, con llamas de hasta tres metros de altura, en el predio de un depósito de pinturas, colmado de material inflamable y ubicado en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, municipio de Moreno. “Es muy feo lo que estamos pasando. Es impresionante el humo que hay”, advirtió un vecino que vive a una cuadra de ese polo industrial. Se oyen explosiones en el barrio. “Al momento no se constatan heridos ni víctimas”, informaron las fuentes consultadas por LA NACION.

En diálogo con LN+, el hombre, identificado como Simón, consideró que el humo “es tóxico”. Como está a unos 100 metros del lugar, él y su familia decidieron autoevacuarse. Lo mismo hicieron los vecinos de alrededor. En el lugar, sobre la avenida San Martín y a escasa distancia de un cruce con uno de los ramales del ferrocarril Sarmiento, trabajan 25 dotaciones de bomberos de Moreno, General Rodríguez, José C. Paz y General Sarmiento. También está presente personal de Ecología del municipio de Tres de Febrero.

Incendio en un depósito de pinturas en Francisco Álvarez

“Hace mucho tiempo que está la fábrica. Tienen muchos químicos. Fabrican membranas, pinturas. Tienen también tanques de gas grandes que son peligrosos. Puede volar mi casa en pedazos”, contó Simón y agregó que en 2025 se incendió otra parte del predio. Fuentes policiales informaron a LA NACION que el depósito está ubicado en el denominado polo industrial Fademac. Desde Defensa Civil bonaerense, informaron a este diario que en ese sitio “estamos instalando un equipo para monitoreo de calidad de aire”.

Se incendia una fábrica en Francisco Álvarez, Moreno

“Estaba yendo al trabajo y me informaron que se prendía fuego la fábrica, entonces me dijeron que me volviera para mi casa”, contó a LN+ Leandro, empleado del lugar siniestrado. “Me comentaron que el incendio se produjo cuando estaban soldando y una chispa saltó”, agregó el joven. Según su testimonio, ninguno de los trabajadores habría resultado herido.

Daiana Anadón, secretaria de Ambiente de Moreno, aclaró que el lugar no es una fábrica y que allí no se produce nada, sino que se trata de un depósito. “Es un lugar de acopio de material, habilitado, con todas las medidas de seguridad correspondientes. Tienen incluso un equipo antisiniestral y uno brigadista”, dijo en diálogo con TN.

“Lamentablemente, son productos químicos que ante un incendio ocurre esto”, agregó. La funcionaria sumó que en febrero había sido el último control en esta empresa que funcionaba como depósito y espacio de logística.

“Estábamos dentro del depósito, a punto de empezar a trabajar, y nos avisaron de que se estaba prendiendo fuego un galpón porque había saltado un chispazo de una soldadura y no pudieron contener las llamas”, relató otro empleado de la fábrica.

Unas 25 dotaciones de bomberos trabajan en Moreno para intentar contener un incendio de magnitud

Transcurridas más de dos horas desde que se inició el fuego, algunos vecinos denunciaban que les picaban las gargantas por el humo. “No se puede respirar. Si llegan a explotar las garrafas, explotamos todos acá a cinco cuadras a la redonda”, advertían.

Este incendio de importante magnitud, cuyas llamas se pueden distinguir a varios kilómetros de distancia, tiene lugar 24 horas después de otro hecho similar en un depósito de garrafas en Merlo que dejó al menos tres heridos.

Gran incendio en una fábrica de pinturas en Moreno

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