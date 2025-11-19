Hoy la ciudad de La Plata cumple 143 años. Su fundación, un 19 de noviembre de 1882, se va a recordar este miércoles con distintos shows musicales a lo largo del día. El line-up de esta tarde fue comunicado por la municipalidad de la ciudad e incluye a El mató a un policía motorizado, Cruzando el charco, Los besos, Kapanga, Los bicivoladores, Rara y La retirada. Además, se espera que otros días de la semana también cuenten con shows, como el viernes, donde se presentarán músicos de jazz. La programación comenzará a las 14.

Grilla completa: quién toca hoy en el 143° aniversario de La Plata

La municipalidad de La Plata anunció una serie de festejos por su aniversario fundacional. Se trata de shows musicales con grandes exponentes que, desde las 14, pasarán por la Plaza Moreno. “Vení a disfrutar de las mejores bandas y vivir una tarde increíble, llena de música y fiesta”, invitan desde el posteo en redes sociales, donde comunicaron el evento.

El Mató a un Policía Motorizado tocará en el evento de La Plata Fabián Marelli

En particular, la grilla completa de shows para este miércoles es:

A las 15.15 toca La retirada.

A las 16 toca Rara.

A las 16.45 tocan Los Bicivoladores.

A las 17.30 toca Kapanga.

A las 18.30 tocan Los Besos.

A las 19.30 toca Cruzando el charco.

A las 21 toca Él mató a un policía motorizado.

Vale remarcar que todos los artistas están relacionados con la ciudad de La Plata. Tal como las últimas dos bandas de la tarde y noche, que se originaron allí.

Él mató a un policía motorizado había anunciado, semanas atrás, una gira europea a fin de noviembre. Tocarán en Barcelona, Madrid, París y Berlín, del 22 al 26 de este mes. Dieron a conocer los shows con un posteo en Instagram donde publicaron un video que muestra a los platenses detrás de escena.

Por su lado, Cruzando el charco publicó un nuevo single el pasado 11 de noviembre. “Harto” es una canción de más de cuatro minutos, donde el rock and roll se fusiona con el blues y entrega una canción rápida y cargada de energía que desemboca en un estribillo pop.

Kapanga también lanzó un nuevo single en los últimos días. Se trata de “Desearía”, una reversión del clásico de 2004. En esta versión se unen los integrantes de este grupo con Bandalos Chinos, otra agrupación pop del momento, para dar esta nueva versión.

Cruzando El Charco - Harto (Video Oficial)

Detalles del evento: ingresos, elementos prohibidos y novedades

El festival por la celebración de La Plata contará con seis accesos (tres sobre la calle 50 y otros tres sobre la calle 54), puntos de hidratación, baños, patio gastronómico, salas de primeros auxilios y espacios reservados para personas con discapacidad.

Es por ello y por el buen clima que promete el miércoles, que la municipalidad recomienda llevar lona, repelente, botellas para cargar con agua y protector solar.

En cambio, prohibirán el ingreso con elementos cortopunzantes, bebidas alcohólicas, botellas de vidrio y pirotecnia o explosivos. Sí se podrá acceder a la plaza con riñoneras o mochilas, ecovasos, equipos de mate, cámaras y selfie sticks.

Mapa del evento en La Plata

El mapa del evento en La Plata

La historia de La Plata: a 143 años de su fundación

La historia de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, es la de una ciudad planificada y vanguardista, cuya fundación fue una respuesta directa a una crisis política.

La historia de La Plata comienza tras la sanción de la ley en febrero de 1880 que proclamó a Buenos Aires como Capital Federal de la República Argentina. Esto dejó a la provincia sin su centro de gobierno, llevando al entonces gobernador, el Dr. Dardo Rocha, a decidir fundar una nueva ciudad, ya que ninguna de las localidades existentes era satisfactoria. La ubicación elegida fue el Municipio de Ensenada debido a sus condiciones favorables, incluyendo la posesión de un puerto y la proximidad a Buenos Aires. La piedra fundacional de la ciudad fue colocada el 19 de noviembre de 1882, y el nombre de La Plata fue sugerido por el senador José Hernández (autor del Martín Fierro), en honor al Virreinato del Río de La Plata.

La historia de La Plata a los 143 años de su fundación - Municipalidad de La Plata

La Plata fue concebida como la “ciudad ideal,” adhiriéndose a preceptos higienistas decimonónicos y presentando un ejemplo acabado de urbanismo moderno. El diseño fue encargado al Departamento de Ingenieros, bajo la dirección de Pedro Benoit, tomando referencias de retículas de Chicago y Filadelfia, y diagonales de Karlsruhe, Baviera. El trazado urbano es un cuadrado perfecto que inscribe un eje histórico, caracterizado por un sistema modulado de plazas y parques colocados con exactitud cada seis cuadras, y diagonales que cruzan, formando pirámides y rombos. Este diseño responde a criterios estrictos de organización, equilibrio y orden entre el espacio construido y el espacio verde.